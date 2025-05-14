Martes 19 de agosto de 2025
Efemérides

Un 14 de mayo falleció Luis Razetti: Legado imborrable en la medicina y la educación

Médico cirujano, reformador de la educación médica y pionero de la cirugía moderna en Venezuela. Su visión y aportes sentaron las bases para el desarrollo de la medicina en el país

Por Pasante1

Un 14 de mayo falleció Luis Razetti: Legado imborrable en la medicina y la educación
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ilustre médico caraqueño Luis Razetti falleció en Caracas el 14 de mayo de 1932. En reconocimiento a su legado, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional el 23 de junio de 1982.

Nacido en Caracas el 10 de septiembre de 1862, Luis María Francisco Nicolás de Jesús Razetti Martínez fue hijo del comerciante genovés Luigi Razetti y Emeteria Martínez Sanz, quien a su vez era nieta del Lic. Miguel José Sanz, figura clave como tutor del Libertador Simón Bolívar.

En el ámbito personal, contrajo matrimonio en 1897 con Luisa Amelia Díaz Guardia, aunque el matrimonio no tuvo descendencia.

Tras culminar sus estudios de bachillerato en Filosofía en 1878 en la Universidad Central de Venezuela, Razetti continuó su formación en la misma institución, donde finalmente obtuvo el título de Doctor en Medicina y Cirugía en 1884.

Con el objetivo de ampliar sus conocimientos, en 1890 viajó a Francia para realizar estudios de postgrado, especializándose particularmente en cirugía y obstetricia. A su regreso a Venezuela, en 1893, fundó la Gaceta Médica de Caracas, a cual se convirtió en el órgano informativo de la Academia Venezolana de la Medicina, institución de la que también fue director.

Sin embargo, en 1904, se vio envuelto en una polémica al cuestionar la legitimidad de la doctrina de la descendencia, lo que generó reacciones adversas por parte de algunos miembros de la comunidad científica, siendo notable la oposición del Dr. José Gregorio Hernández.

A pesar de esta controversia, los aportes de Razetti a la medicina venezolana fueron significativos. Entre ellos destacan la fundación de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas (1893), el establecimiento de la enseñanza clínica en la UCV, la reforma de las cátedras de Anatomía y Medicina Operatoria (entre 1895 y 1896), así como la creación del Colegio de Médicos de Venezuela (1902) y la Academia Nacional de Medicina (1904).

Adicionalmente, en 1911, fundó la primera clínica privada en Caracas, lo que marcó un hito en la atención médica del país. En el ámbito académico, ocupó los cargos de vicerrector en 1901 y rector de la UCV en 1908. Asimismo, incursionó en la política, ejerciendo como Senador por el estado Zulia en 1909.

No obstante, en 1924, tras denunciar la alarmante tasa de mortalidad infantil en Venezuela, se vio obligado a exiliarse en la isla de Curazao durante casi un año.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Productos venezolanos y colombianos alcanzaron equilibrio de precios en la frontera: Cámara de Comercio de Táchira

Productos venezolanos y colombianos alcanzaron equilibrio de precios en la frontera: Cámara de Comercio de Táchira

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

Nivel del río Orinoco desciende 44 centímetros: Aún se mantiene en cota de desborde

Se habilitaron 12 refugios temporales para alojar a las familias perjudicadas por la crecida, que provocó el desalojo de más de 2 mil 500 personas.
Al Dia

Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

El próximo lunes 18 de agosto las agencias bancarias en todo el país estarán cerradas, en cumplimiento del calendario de…
Al Dia

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante"

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo

Farándula

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a "El Negrito Fullero" Daniel Alvarado

Un día como hoy, en 1949, nació en Maracaibo, estado Zulia, Daniel Alvarado, figura emblemática de la música y la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025