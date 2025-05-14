Martes 19 de agosto de 2025
Efemérides

Un 14 de mayo, Simón Bolívar emprende la campaña admirable: Un hito en la liberación de Venezuela

La Campaña Admirable, liderada por Simón Bolívar en 1813, fue una ofensiva militar clave para la liberación del occidente de Venezuela (Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas)

Por Pasante1

Un 14 de mayo, Simón Bolívar emprende la campaña admirable: Un hito en la liberación de Venezuela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un 14 de mayo, el Libertador, Simón Bolívar, emprende la Campaña Admirable en 1813, que constituyó una acción militar de trascendental importancia en el marco de la guerra de independencia venezolana.

Esta audaz ofensiva tuvo como objetivo la liberación del occidente del territorio venezolano, que en aquel entonces comprendía las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas.

El punto de partida de esta gesta se sitúa el 28 de febrero de 1813, cuando el ejército patriota obtuvo una significativa victoria sobre las fuerzas del coronel español Ramón Correa en la Batalla de Cúcuta. Este triunfo inicial no solo aseguró la liberación de la mencionada ciudad neogranadina, sino que también allanó el camino para el inicio de la Campaña Admirable en territorio venezolano.

A lo largo de esta crucial contienda, se sucedieron importantes enfrentamientos bélicos que demostraron la determinación de las fuerzas independentistas. Entre estas batallas, destacan la de Agua Obispo el 17 de junio, la de Niquitao el 2 de julio y la de Los Horcones el 22 de julio.

Finalmente, la Batalla de Taguanes, librada el 31 de julio de 1813, significó la victoria definitiva para los ejércitos de Bolívar.

Como resultado de este triunfo en Taguanes, el camino hacia Caracas quedó expedito, permitiendo así el arribo triunfal de Bolívar a la capital venezolana el 4 de agosto del mismo año.

Para comprender la magnitud de esta campaña, es útil observar el mapa de la época, que representa la zona norte de las Provincias Unidas de Nueva Granada y Venezuela. Si bien este mapa detalla los relieves e hidrografía de la región y señala la ubicación de algunas ciudades importantes, es importante notar que no incluye la división política existente en aquel momento.

En definitiva, la Campaña Admirable se erige como un momento cumbre en la historia de la independencia venezolana, demostrando el liderazgo estratégico de Bolívar y el coraje de sus tropas en la lucha por la libertad.

Texto: Bleidys Sanchez/ Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Entre aires encendidos y calor infernal: así se vive el clima marabino

Según datos oficiales de AccuWeather, la temperatura actual en Maracaibo es de 30 °C, con una sensación térmica de 36 °C
Al Dia

Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

El artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX
Al Dia

Asunción de Nuestra Señora María: Lunes 18-Ago feriado bancario

El próximo lunes 18 de agosto las agencias bancarias en todo el país estarán cerradas, en cumplimiento del calendario de…
Al Dia

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante"

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025