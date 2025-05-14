Un 14 de mayo, el Libertador, Simón Bolívar, emprende la Campaña Admirable en 1813, que constituyó una acción militar de trascendental importancia en el marco de la guerra de independencia venezolana.

Esta audaz ofensiva tuvo como objetivo la liberación del occidente del territorio venezolano, que en aquel entonces comprendía las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas.

El punto de partida de esta gesta se sitúa el 28 de febrero de 1813, cuando el ejército patriota obtuvo una significativa victoria sobre las fuerzas del coronel español Ramón Correa en la Batalla de Cúcuta. Este triunfo inicial no solo aseguró la liberación de la mencionada ciudad neogranadina, sino que también allanó el camino para el inicio de la Campaña Admirable en territorio venezolano.

A lo largo de esta crucial contienda, se sucedieron importantes enfrentamientos bélicos que demostraron la determinación de las fuerzas independentistas. Entre estas batallas, destacan la de Agua Obispo el 17 de junio, la de Niquitao el 2 de julio y la de Los Horcones el 22 de julio.

Finalmente, la Batalla de Taguanes, librada el 31 de julio de 1813, significó la victoria definitiva para los ejércitos de Bolívar.

Como resultado de este triunfo en Taguanes, el camino hacia Caracas quedó expedito, permitiendo así el arribo triunfal de Bolívar a la capital venezolana el 4 de agosto del mismo año.

Para comprender la magnitud de esta campaña, es útil observar el mapa de la época, que representa la zona norte de las Provincias Unidas de Nueva Granada y Venezuela. Si bien este mapa detalla los relieves e hidrografía de la región y señala la ubicación de algunas ciudades importantes, es importante notar que no incluye la división política existente en aquel momento.

En definitiva, la Campaña Admirable se erige como un momento cumbre en la historia de la independencia venezolana, demostrando el liderazgo estratégico de Bolívar y el coraje de sus tropas en la lucha por la libertad.

