Un 21 de abril, Prince muere a los 57 años

El 21 de abril de 2016, Prince, uno de los músicos más inventivos e influyentes de los tiempos modernos, fue encontrado muerto en su casa en un suburbio de Minneapolis por una sobredosis accidental de fentanilo; tenía 57 años.

El artista fue encontrado muerto en su casa en un suburbio de Minneapolis por una sobredosis accidental de fentanilo.

Prince sufría de fuertes dolores en la cadera tras una operación a la que se sometió en 2010.El artista fue cremado en una ceremonia privada el 24 de abril.

Prince era el responsable de una larga lista de los himnos de la generación del "baby boom", como "Little Red Corvette", "Delirious", "When Doves Cry" o "Let’s Go Crazy", y había pasado a ser considerado uno de los mejores músicos de su generación, mientras que su "Purple Rain", "Kiss" o "1999″ permearon en el público de todas las edades.

Cuatro meses antes del fatal desenlace, había publicado un álbum, "Hit n Run Phase Two", y en febrero de 2016 comenzó su tour "Piano & A Microphone", en el que se "desnudaba" ante el público, subiéndose al escenario con sólo un piano.

El morado, el tono que definió a esta estrella, y que es usado por sus seguidores para rendir homenaje a uno de sus mayores éxitos, "Purple Rain".

