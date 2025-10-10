El 10 de octubre marca la partida física de tres figuras emblemáticas de la cultura mundial, cuyas obras siguen influyendo en generaciones de artistas, cinéfilos y amantes de la música.

1963: Édith Piaf (1915–1963) La cantante francesa Édith Piaf falleció a los 47 años en Grasse, Francia. Considerada una de las voces más profundas y conmovedoras del siglo XX, Piaf dejó un legado musical que incluye clásicos como La vie en rose y Non, je ne regrette rien. Su vida estuvo marcada por el drama, la pasión y una entrega total al arte.

1985: Orson Welles (1915–1985) El cineasta, actor y guionista estadounidense Orson Welles murió a los 70 años en Los Ángeles. Su obra Citizen Kane (1941) es considerada una de las películas más influyentes de la historia del cine. También fue pionero en teatro y radio, recordado por su adaptación de La guerra de los mundos, que causó impacto en 1938.

2004: Christopher Reeve (1952–2004) El actor estadounidense Christopher Reeve falleció a los 52 años en Nueva York. Reconocido mundialmente por su interpretación de Superman, Reeve se convirtió en símbolo de resiliencia tras quedar tetrapléjico en 1995. Su activismo por los derechos de personas con discapacidad y la investigación médica lo consolidó como referente ético y humano.

Estas tres figuras, provenientes de distintos ámbitos artísticos, comparten una fecha en la memoria cultural global, recordándonos el poder transformador del arte, el cine y la música.

