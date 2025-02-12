Venezuela celebra este miércoles 12-Feb el Día de la Juventud

Venezuela celebra cada año el día de la Juventud, en honor a todos los jóvenes que acompañaron a José Félix Rivas y a Vicente Campo Elías durante la Batalla de La Victoria (Ciudad del estado Aragua), el 12 de febrero de 1814. Hoy se cumple 211 años de esa histórica fecha.

Esta batalla formó parte de la guerra de independencia venezolana, donde los republicanos liderados por Ribas, se enfrentaron a las fuerzas realistas comandadas por José Tomás Boves cuando este intentó tomar la ciudad de La Victoria.

Ribas al ver la escasez de tropas regulares y verse superado en número ante el contrario, decidió convocar y armar a unos mil estudiantes de colegios y seminarios de la ciudad y de los otros poblados vecinos, entre ellos 85 estudiantes del Seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas, que luego de un sangriento enfrentamiento obtuvieron el triunfo.

Tras el triunfo de los patriotas, Ribas recibió el título de Vencedor de los Tiranos, de parte del libertador Simón Bolívar. El 10 de febrero de 1947, la asamblea nacional constituye decreto cada 12 de febrero como día de la juventud en Venezuela.

En la plaza de La Victoria se colocó un monumento, esculpido por Eloy Palacios, inaugurado en 1985. Desde entonces, la plaza fue llamada José Félix Rivas.

Noticia al Día con información de La iglesia de Jesuscristo