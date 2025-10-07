Martes 07 de octubre de 2025
Efemérides

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida

Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado

Por Christian Coronel

Vladimir Putin celebra sus 73 años de vida
FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference with a group of award-winning teachers at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, October 5, 2022. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebra este martes 7 de octubre sus 73 años de vida, en medio de conversaciones ante la guerra con Ucrania.

Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado. Hasta 1965 estudió en una escuela primaria de ocho años, tras lo cual ingresó en una escuela secundaria especializada con profundización en química.

Más tarde se convirtió en estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado que lleva el nombre de A. A. Zhdánov (actualmente Universidad Estatal de San Petersburgo.

El 31 de diciembre de 1999 Putin asumió el cargo de presidente interino de Rusia, y el 26 de marzo de 2000, mediante votación popular, fue elegido jefe del Estado ruso.

Posteriormente fue reelegido varias veces para este cargo: en 2004, 2012, 2018 y 2024. Entre 2008 y 2012, cuando Dmitri Medvédev era presidente, Putin ocupó el puesto de primer ministro.

Bajo la dirección de Vladímir Putin, Rusia acogió varios de los mayores eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi y la Copa Mundial de Fútbol de 2018.

Además, con la participación activa de Rusia se crearon importantes asociaciones internacionales como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE), que fortalecieron la posición del país en el escenario mundial.

En el cumpleaños del líder ruso, tradicionalmente lo felicitan jefes de Estado y de Gobierno extranjeros, entre ellos el primer ministro de la India, Narendra Modi. En una conversación telefónica, señaló que espera reunirse con Putin en diciembre en la 23.ª cumbre anual entre Rusia y la India.

Uno de los primeros en enviar un telegrama de felicitación fue el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, quien deseó a Putin salud, felicidad y éxitos en su alta función estatal.

“El pueblo ruso asocia firmemente su nombre con importantes logros sociales, un desarrollo económico dinámico, el fortalecimiento del Estado y la soberanía de la Patria, así como con el crecimiento de la autoridad y el papel de Rusia en el mundo”, subrayó Lukashenko.

