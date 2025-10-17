¡El descuento más esperado del año! DAKA inicia las "100 Horas Promoción"

Tiendas DAKA, la cadena líder en el mercado de electrodomésticos y tecnología en Venezuela, se complace en anunciar el regreso de su mega evento de ofertas: las tan esperadas "100 Horas de promoción". Las ofertas se llevarán a cabo desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, en todas las sucursales de Tiendas DAKA a nivel nacional.

Durante cuatro días ininterrumpidos de súper descuentos, los clientes tendrán la oportunidad de adquirir sus productos soñados con precios insuperables y promociones especiales en más de 2.000 productos.

La Gran Oportunidad para Renovar tu Hogar

Las 100 Horas de promoción de Tiendas Daka, no son solo un evento de descuentos, son una tradición que permite a miles de venezolanos equipar o modernizar sus hogares y negocios con la más alta calidad, marcas de respaldo internacional y al mejor precio del mercado.

El público podrá encontrar:

Tecnología de punta: Televisores, smartphones, laptops y equipos de audio de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

Televisores, smartphones, laptops y equipos de audio de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Lencería: Toallas, paños de cocina, cortinas de baño y más.

Toallas, paños de cocina, cortinas de baño y más. Electrodomésticos en general: Neveras, aires acondicionados, cocinas, batidoras, cafeteras, aspiradoras y más, para hacer la vida diaria más fácil.

Neveras, aires acondicionados, cocinas, batidoras, cafeteras, aspiradoras y más, para hacer la vida diaria más fácil. Productos para el descanso: Colchones, almohadas, mantas, edredones, sábanas y más.

“Las 100 Horas de promoción se han consolidado como el evento de ventas más importante del año para la familia venezolana y nuestra misión es ofrecerles todo lo necesario al mejor precio del mercado. Este 2025, hemos trabajado arduamente para superar todas las expectativas, asegurando no solo los precios más bajos, sino también una amplia disponibilidad de inventario en más de 5.000 productos y la calidad de servicio que nos distingue." Afirmó Darwin Pérez, Gerente Nacional de Mercadeo de Tiendas DAKA, durante una rueda de prensa realizada en la Tienda Daka de Chacao.

Experiencia de Compra Optimizada

Para garantizar una experiencia de compra fluida y segura, Tiendas DAKA ha implementado medidas especiales en todas sus tiendas, incluyendo horarios extendidos de atención y protocolos de seguridad para recibir la gran afluencia de visitantes esperada. La invitación es a seguir las redes sociales @TiendasDaka para obtener un adelanto de las ofertas, horarios específicos por sucursal, detalles sobre las dinámicas y sorpresas que se revelarán.

¡Prepara tu lista! Las 100 Horas de promoción, son la oportunidad perfecta para obtener lo mejor en tecnología y electrodomésticos al precio que siempre soñaste.

Sobre Tiendas DAKA:

Tiendas DAKA es la cadena de retail líder en Venezuela, especializada en la venta de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. Con una trayectoria de éxito y expansión, DAKA se enfoca en ofrecer a sus clientes productos de calidad de marcas internacionales reconocidas, combinados con una atención excepcional y los precios más competitivos del mercado.

Contacto de Prensa:

Lcda. Gisenthina Villegas

Coordinador de Mercadeo

[email protected]

