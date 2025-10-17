Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

¡El descuento más esperado del año! DAKA inicia las "100 Horas Promoción"

Tiendas DAKA, la cadena líder en el mercado de electrodomésticos y tecnología en Venezuela, se complace en anunciar el regreso…

Por M Romero

¡El descuento más esperado del año! DAKA inicia las
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tiendas DAKA, la cadena líder en el mercado de electrodomésticos y tecnología en Venezuela, se complace en anunciar el regreso de su mega evento de ofertas: las tan esperadas "100 Horas de promoción". Las ofertas se llevarán a cabo desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre, en todas las sucursales de Tiendas DAKA a nivel nacional.

Durante cuatro días ininterrumpidos de súper descuentos, los clientes tendrán la oportunidad de adquirir sus productos soñados con precios insuperables y promociones especiales en más de 2.000 productos.

La Gran Oportunidad para Renovar tu Hogar

Las 100 Horas de promoción de Tiendas Daka, no son solo un evento de descuentos, son una tradición que permite a miles de venezolanos equipar o modernizar sus hogares y negocios con la más alta calidad, marcas de respaldo internacional y al mejor precio del mercado.

El público podrá encontrar:

  • Tecnología de punta: Televisores, smartphones, laptops y equipos de audio de las marcas más reconocidas a nivel mundial.
  • Lencería: Toallas, paños de cocina, cortinas de baño y más.
  • Electrodomésticos en general: Neveras, aires acondicionados, cocinas, batidoras, cafeteras, aspiradoras y más, para hacer la vida diaria más fácil.
  • Productos para el descanso: Colchones, almohadas, mantas, edredones, sábanas y más.

“Las 100 Horas de promoción se han consolidado como el evento de ventas más importante del año para la familia venezolana y nuestra misión es ofrecerles todo lo necesario al mejor precio del mercado. Este 2025, hemos trabajado arduamente para superar todas las expectativas, asegurando no solo los precios más bajos, sino también una amplia disponibilidad de inventario en más de 5.000 productos y la calidad de servicio que nos distingue." Afirmó Darwin Pérez, Gerente Nacional de Mercadeo de Tiendas DAKA, durante una rueda de prensa realizada en la Tienda Daka de Chacao.

Experiencia de Compra Optimizada

Para garantizar una experiencia de compra fluida y segura, Tiendas DAKA ha implementado medidas especiales en todas sus tiendas, incluyendo horarios extendidos de atención y protocolos de seguridad para recibir la gran afluencia de visitantes esperada. La invitación es a seguir las redes sociales @TiendasDaka para obtener un adelanto de las ofertas, horarios específicos por sucursal, detalles sobre las dinámicas y sorpresas que se revelarán.

¡Prepara tu lista! Las 100 Horas de promoción, son la oportunidad perfecta para obtener lo mejor en tecnología y electrodomésticos al precio que siempre soñaste.

Sobre Tiendas DAKA:

Tiendas DAKA es la cadena de retail líder en Venezuela, especializada en la venta de electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. Con una trayectoria de éxito y expansión, DAKA se enfoca en ofrecer a sus clientes productos de calidad de marcas internacionales reconocidas, combinados con una atención excepcional y los precios más competitivos del mercado.

Contacto de Prensa:

Lcda. Gisenthina Villegas

Coordinador de Mercadeo

[email protected]

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 17 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

"Una vaina bien": Así suena lo nuevo de Silvestre Dangond y Sebastián Yatra

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial

Noticias Relacionadas

De Interés

¡El descuento más esperado del año! DAKA inicia las "100 Horas Promoción"

Tiendas DAKA, la cadena líder en el mercado de electrodomésticos y tecnología en Venezuela, se complace en anunciar el regreso…
Al Dia

Shakira calienta motores en Cali para su regreso mundial

Cali, Colombia. La superestrella global Shakira se prepara para dos conciertos históricos en Cali, la capital del Valle del Cauca,…
Zulia

Fuga de gas cloro afectó a más de 32 personas en Guárico

El cuerpo de Protección Civil informó a través de su cuenta de Instagram que los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte del personal de rescate. Posteriormente, los trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico por la exposición al gas cloro.
Principal

Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Con la participación de autoridades civiles, militares y representantes del sector productivo, el estado Zulia dio inicio a la temporada de exportación del Cangrejo Azul

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025