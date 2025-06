El escultor venezolano Josué Benjamín aspira a obtener un récord Guinnes con sus enormes esculturas

Josué Benjamín, escultor venezolano conocido por sus obras de plastilina, con tan solo 15 años ya apunta a un récord Guinness con la escultura más grande que un niño de su edad haya hecho.

La escultura con la que Josué espera conseguir el codiciado reconocimiento es del San Agustín de Hipona, mide 6 metros y está ubicada en Guacara, en el estado de Carabobo.

La escultura está hecha de resina reforzada con fibra de vidrio claro que por dentro tiene una estructura interna metálica que le das más fuerza en caso de temblor o tormenta. Josué cuenta que para llegar al resultado final se necesitó el trabajo incansable de un equipo de al menos 10 personas.

“Es un gran proceso para hacer eso. Se necesitan herreros para crear la estructura de metal justamente porque tiene que soportar el peso de la arcilla para modelar y montar la arcilla en la estructura para que yo pueda hacer lo que es el modelado. Imagínate si la escultura mide 6 y la piedra 8 metros más, un pedestal va a quedar increíble, superimponente”, explicó el joven.

Su pasión por el arte comenzó a sus 4 años. “Ya tengo 11 años de experiencia, qué locura, yo recuerdo que yo quería un juguete que mi mamá no me lo pudo comprar, entonces mi papá al darse cuenta de esto compró una caja de plastilina y me hizo el juguete que yo quería de plastilina”.

“Entonces me enseñó que yo podía crear cualquier cosa, cualquier juguete que yo quisiera lo podía crear con mis manos. Cuando lo descubrí fue una ilusión demasiado grande. En ese tiempo mi papá solo hizo ese pequeño Mario para enseñarme la plastilina y que con ese material podía lograr cualquier cosa”.

El joven dice que lo que más lo apasiona es trabajar en esculturas de animales, recrear la mirada de los perros, su animal favorito es lo que más disfruta.

“No sé si viste la del pastor alemán. Cuando entregamos la escultura a los dueños, el pastor alemán tenía una pareja y la pareja cuando vio la escultura se puso a llorar le traía la pelota”.

Noticia al Día/Información de Telemundo