“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

El presidente de la corporación Digitel, Luis Bernardo Pérez, afirmó que el sector de las telecomunicaciones tiene un reimpulso, no solo a nivel de más estaciones y de cobertura, sino a nivel tecnológico, al tiempo que destacó la importancia de la Feria Internacional de las Telecomunicaciones en Venezuela (Fitelven 2025) para esta plataforma en los últimos años.

“¿Qué significa Fitelven para Digitel?, no solamente lo que significa Fitelven para Digitel, sino lo que también significa Fitelven para el sector telecomunicaciones en el país (…)

El reimpulso que ha tenido el sector de telecomunicaciones, no solamente a nivel de más estaciones, no solamente a nivel de más cobertura, sino a nivel tecnológico. Las cosas en tecnología, los servicios que Digitel está poniendo al servicio del venezolano, muestran ese impulso tan grande que ha tenido el sector de telecomunicaciones para Venezuela”, expresó Pérez.

Noticia al Día/Iguana TV