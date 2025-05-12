Domingo 17 de agosto de 2025
El significado del Novenario y por qué debe rezarse para el descanso eterno

Camino de luz hacia el descanso eterno. Durante este tiempo sagrado, la comunidad se une en un esfuerzo colectivo de oraciones y rezos, ofreciendo al alma que recién ha partido el sostén y el tiempo necesarios para emprender su último viaje.

Por Hannabelle Urdaneta

El significado del Novenario y por qué debe rezarse para el descanso eterno
Foto: Agencia
En el corazón de las costumbres funerarias venezolanas reside el novenario, un período sagrado de nueve días dedicados a la memoria del difunto. Más que un simple ritual, esta tradición se erige como un puente espiritual, ofreciendo al alma recién partida el tiempo y el apoyo necesarios para emprender su viaje final. A través de oraciones y rezos constantes, la comunidad busca acompañar al ser querido en sus primeros pasos hacia el más allá, brindándole una despedida solemne y llena de devoción.

Buscando el descanso eterno

La dimensión religiosa del novenario es fundamental. Se cree fervientemente que las plegarias elevadas durante estos nueve días poseen el poder de purificar el alma del fallecido, liberándola de posibles pecados y allanando su camino hacia el descanso eterno. Para muchos venezolanos, esta práctica representa un acto de amor y fe: una contribución espiritual para asegurar que su ser querido alcance la paz celestial o, según sus creencias, transite el purgatorio.

Más allá de su significado espiritual, el novenario cumple un rol social crucial. La casa del difunto se convierte en un punto de encuentro donde familiares, amigos y allegados se congregan para compartir sus recuerdos, expresar su dolor y brindarse consuelo mutuo. En medio de la tristeza, surge un espacio de solidaridad y apoyo emocional que fortalece los lazos comunitarios y ayuda a sobrellevar la pérdida en compañía.

Manifestación de fe y devoción: un acto de piedad por el alma del difunto

Para las personas de fe, el novenario es una profunda manifestación de sus creencias religiosas. Al unirse en oración, elevan sus plegarias al Todopoderoso, intercediendo por el alma del difunto y confiando en la misericordia divina. Este acto de piedad no solo honra la memoria del ser querido, sino que también reafirma la esperanza en la vida después de la muerte y en el poder de la oración como vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual.

Herencia cultural viva: el novenario como pilar de la tradición venezolana

El novenario no es solo una práctica religiosa, sino también una arraigada tradición cultural venezolana. Transmitida de generación en generación, esta costumbre se ha convertido en una forma distintiva de honrar a los fallecidos y mantener viva la memoria de sus vidas. A través de este ritual se preservan valores de respeto, comunidad y espiritualidad, enriqueciendo el tejido social y cultural del país.

El novenario en Venezuela se revela como una rica tradición funeraria que entrelaza elementos religiosos, sociales y culturales. Su propósito trasciende la mera despedida, buscando activamente el descanso eterno del alma, ofreciendo un espacio vital para el duelo colectivo y reafirmando la fe de una comunidad unida en el recuerdo y el amor hacia quienes ya no están.

