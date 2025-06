El trastorno de comer tierra, más conocido como la geofagia

La desnutrición era un problema grave en las zonas rurales de Colombia a principios del siglo XX, según estudios históricos, la tasa de desnutrición infantil era más del 50 del por ciento, en algunas regiones.

Hay muchos casos registrados de geofagia en poblaciones con acceso limitado a una dieta balanceada. La tierra, sobre todo la arcilla, tiene minerales como hierro y calcio, que el cuerpo puede absorber en momentos de gran necesidad. Sin embargo, la geofagia va más allá de una simple explicación biológica.

La tierra, en la novela, simboliza un vínculo profundo con la naturaleza, con las raíces de Macondo, un contraste con la degradación y artificialidad de la civilización. La geofagia es la acción deliberada de consumir tierra o materiales del suelo como arcillas, carbonatos o sales minerales. Ocurre en personas y diferentes especies de animales. Su efecto está poco registrado, pero se piensa que el consumo de arcillas no es perjudicial y responde a una necesidad fisiológica. La geofagia ha sido reportada en países tan diversos como Argentina, Irán y Namibia.

Hace 2. 500 años en la Antigua Grecia, el conocido médico Hipócrates ya mencionaba esa práctica. Comer tierra es solo una forma de “pica”, que es el término que usan los especialistas en salud para referirse al consumo de cosas que no son alimentos, como tiza, hielo, carbón, yeso, papel y muchas otras. Este trastorno de la ingestión no solo afecta a personas. De hecho, la palabra “pica” viene del nombre en latín de la urraca, un ave conocida por comer cosas que normalmente no son comestibles.

Lee también: Las ‘Quince Letras’

Texto: Sarania Fernández

Noticia al Día/Cortesía