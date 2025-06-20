Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

De Cabimas pa’l espacio: Melina Nava, la futura astronauta zuliana

Viajará al espacio en marzo de 2029

Por María Briceño

De Cabimas pa’l espacio: Melina Nava, la futura astronauta zuliana
Foto: RRSS
La ingeniera Industrial, Melina Nava, oriunda del municipio Cabimas, será la primera zuliana en viajar al espacio en marzo de 2029, así lo anunció en sus redes sociales.

Nava fue seleccionada entre miles de personas para formar parte de la Clase 2025 de Candidatos a Astronautas del programa Titans Space, lo que la convertirá en la primera astronauta venezolana.

En una entrevista a la periodista Génesis Briceño, la oriunda de la Costa Oriental del Lago (COL), indicó que la oportunidad llegó cuando la empresa privada Titans Space Industries, hizo el anuncio en la plataforma LinkedIn, de las postulaciones para elegir a cierta cantidad de personas y trabajar con ellos.

Nava explicó que envió su información sin ninguna expectativa, sin embargo, Dios le tenía preparado otros planes al quedar seleccionada.

"Fue un proceso largo por la cantidad de personas a nivel mundial que se postularon. Pero gracias a Dios, tuve la fortuna de quedar seleccionada entre las primeras 50, como candidata. Además de ser la única venezolana hasta el momento. No sé si habrá otro por ahí en proceso de selección aún", afirmó la ingeniera industrial.

Con respecto a cómo recibió la noticia, Nava, señaló que estuvo en contacto con la empresa por correo hasta que finalmente fue citada para una entrevista.

Durante la entrevista fue abordada con preguntas de su vida, hasta que le dijeron que a su correo llegaría un mensaje con un formulario, el cual debía leer y si estaba de acuerdo firmar.

"Me dijeron: bienvenida al equipo. Yo quedé en shock y no agradecí en el momento, simplemente decía "Está bien cuando llegue leo todo lo que me enviaron". Porque pensaba que seguía en proceso de selección y no de que ya era seleccionada. Ya les agradecí y supongo que ellos entendieron que era por el momento", dijo la futura astronauta.

Para Nava siempre fue un sueño ir al espacio, sin embargo, nunca lo contaba por temor a que las personas se burlaran de ella.

"Eso siempre fue un sueño para mí. A veces uno tiene un sueño que parece muy grande o que no será posible y uno se lo guarda por miedo a que vaya a decir la gente. Lo compartí con muy pocas personas y busqué hacer carrera en esa área y quise estudiar ingeniera espacial, pero en Venezuela no la dan, y me tocó buscar otra opción en este caso ingeniero industrial", aseguró.

La zuliana se graduó en Ingeniero Industrial en la Santiago Mariño, pero nunca dejó a un lado ese sueño y siempre buscó la manera de hacerse camino en ese mundo con cursos y demás para llegar a donde hoy está.

¿Qué sigue ahora luego de que Nava fue seleccionada?

De acuerdo a Melina Nava, afirmó que será un proceso largo para llegar al espacio, ya que en los próximos meses iniciará los entrenamientos que se mantendrá hasta marzo de 2029, fecha en la cual se tiene previsto el vuelo.

El entrenamiento involucra diferentes áreas, como; pruebas psicológicas, preparación física, adquirir conocimientos, para saber qué hacer en casos de emergencias y poder manejar equipos.

Con respecto a las características que debe de tener una persona para ir al espacio, la joven de Cabimas, recalcó que en término generales no hay restricciones, en cuanto a la edad, peso, pero sí hay que pasar ciertas evaluaciones médicas.

"En mi caso aún no tengo esos detalles. Tengo presente que requiero una condición física, para estar en las mejores condiciones posibles", aseguró.

Para Melina esta es una oportunidad única, asegura que con el simple hecho de ser tomada en cuenta y llegar a cierta parte del proceso significa mucho, aun si no hubiese sido elegida era mucho.

"Aún lo sigo procesando. Estoy increíblemente emocionada y he recibido mensajes de todas partes de Venezuela por este logro", dijo Melina Nava.

