Denise Atencio es un claro ejemplo de perseverancia, humildad y dedicación. Esta joven zuliana ha logrado conquistar las redes sociales con su contenido humorístico, pero lo que realmente la distingue es su capacidad para conectar con las personas a través de su autenticidad.
No se trata de un personaje ficticio, sino de una mujer real que, a pesar de las dificultades, ha sabido transformar su vida y la de los demás mediante el humor, el esfuerzo y el compromiso con su comunidad.
A lo largo de su trayectoria, Denise ha demostrado que la verdadera fama no solo reside en los números, sino en el impacto positivo que se puede generar a través de las redes sociales y las acciones cotidianas.
Es una persona con mucha fortaleza espiritual, sobresaliente en cada aspecto de su vida, con una mirada que refleja su alma. A pesar de ser una creadora de contenido reconocida, es un ser humano común y corriente que vive, siente y padece al igual que el resto del mundo.
Con un corazón gigante y una humildad presente, no para de trabajar y generar sonrisas en quienes la siguen a través de sus redes sociales.
Denise, no se trata de un personaje, se trata de la mujer que aliviana su carga y la de otros a través del humor reflejado en situaciones cotidianas. Se muestra en las distintas redes sociales tal cual y como es, estudió derecho en la Universidad Rafael Belloso Chacín, decide abandonar su carrera a tan solo ocho materias de alcanzar la meta para dedicarse a su labor de madre y sostén de hogar.
Debido a la difícil situación económica presentada en Venezuela, en el 2021 se arriesga y emigra a Colombia para poder trabajar y así mantener a su familia, en el vecino país se dedicaba a lavar colchones, asientos de carro y muebles.
Un emprendimiento que la ayudo a solventar momentáneamente su situación económica; para el 2023 decide regresar a su tierra con la ilusión de mantener su negocio, pero la falta de vehículo para realizar sus servicios a domicilio le afecto progresivamente en su proyecto.
Justo en ese momento, con la situación que estaba viviendo y con la firme convicción de comenzar a tomar nuevas decisiones, hace un video para redes sociales, en el que obtiene doce millones de vistas y comienza a replantearse dedicarse a crear contenido y al mismo tiempo generar nuevos ingresos.
"Yo no me considero una persona famosa, me considero una persona reconocida en redes sociales. Siempre tuve esa fantasía y ese sueño de presentarme en la televisión, ser animadora y que me reconocieran en la calle. No pensé llegar en donde estoy, pero quiero ser reconocida para poder ayudar a otras personas mediante labor social, porque creo que las redes sociales te dan una gran cantidad de oportunidades para prestar un servicio a los más necesitados," relató Atencio a Noticia Al Día.
Denise, recalcó: "No quiero hacer un video, o una foto para que me vean ayudando a las personas. Lo que quiero es que mis redes sociales sirvan para poder ayudar a otros, desde pequeña aprendí con mucho esfuerzo gracias a mi mamá que se debe ayudar al prójimo. Yo siempre he ayudado, sin necesidad de publicarlo".
El impulso más fuerte para ayudar al prójimo, es su pasado. Ella, relata como vivió en carne propia sus carencias y lo duro que es brillar aunque la vida se apague.
"Yo vengo de abajo, del barrio, yo dormía en el piso y pase muchas necesidades, entonces cuando hago las cosas bien me siento mejor como persona. Mi mamá me enseño a hacer el bien sin mirar a quien, por eso a aquellos que usan redes sociales les pido que critiquen menos y hagan más, porque con un mal comentario o una critica destructiva no se logra nada, al contrario se busca es perjudicar a alguien que ya se encuentra trabajando en cosas realmente importantes", relató con la voz entrecortada Denise Atencio a NAD.
Su pilar fundamental es su familia, quienes siempre han estado allí sin importar las circunstancias y muestran el orgullo que sienten al ver el mujeron que los representa. Viene de una familia de cinco hermanos, su madre tuvo la capacidad y la gallardía de levantar a cinco niños a pesar de la adversidad.
Tiene un talento especial para contar con alegría y diversión las situaciones cotidianas que enfrentan las personas, su enfoque es compartir el día a día a través del humor.
"Lo mejor que me ha pasado en mi vida, es empezar a trabajar desde niña. Porque si no hubiese comenzado a trabajar desde temprana edad y mi mamá no me hubiese enseñado a ser una persona independiente hoy estuviera pasando bastante vaina. Desde los cinco años mi mamá me llevaba a vender café, de todos mis hermanos la que se dedica al comercio soy yo, así he podido sacar a mi familia adelante gracias a Dios", contó Atencio, a Noticia Al Dia.
Admira a creadores de contenido como Edimar Valbuena, Julio El Toxico y Enyerson Urdaneta, su meta es generar contenido que pueda servir de plataforma para ayudar a otros. Actualmente, tiene una tienda de ropa On Line que por fortuna genera los ingresos suficientes para tener un estilo de vida estable.
Para finalizar Atencio recalcó: "Hay que trabajar y hacer lo que nos guste, la vida no es de fantasía. Tenemos que ser reales ante las cámaras y fuera de ellas".
Arelys Munda/Pasante
Noticia al Día