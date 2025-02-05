Denise Atencio es un claro ejemplo de perseverancia, humildad y dedicación. Esta joven zuliana ha logrado conquistar las redes sociales con su contenido humorístico, pero lo que realmente la distingue es su capacidad para conectar con las personas a través de su autenticidad.

No se trata de un personaje ficticio, sino de una mujer real que, a pesar de las dificultades, ha sabido transformar su vida y la de los demás mediante el humor, el esfuerzo y el compromiso con su comunidad.

A lo largo de su trayectoria, Denise ha demostrado que la verdadera fama no solo reside en los números, sino en el impacto positivo que se puede generar a través de las redes sociales y las acciones cotidianas.

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Es una persona con mucha fortaleza espiritual, sobresaliente en cada aspecto de su vida, con una mirada que refleja su alma. A pesar de ser una creadora de contenido reconocida, es un ser humano común y corriente que vive, siente y padece al igual que el resto del mundo.

Con un corazón gigante y una humildad presente, no para de trabajar y generar sonrisas en quienes la siguen a través de sus redes sociales.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Denise, no se trata de un personaje, se trata de la mujer que aliviana su carga y la de otros a través del humor reflejado en situaciones cotidianas. Se muestra en las distintas redes sociales tal cual y como es, estudió derecho en la Universidad Rafael Belloso Chacín, decide abandonar su carrera a tan solo ocho materias de alcanzar la meta para dedicarse a su labor de madre y sostén de hogar.

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Debido a la difícil situación económica presentada en Venezuela, en el 2021 se arriesga y emigra a Colombia para poder trabajar y así mantener a su familia, en el vecino país se dedicaba a lavar colchones, asientos de carro y muebles.

Un emprendimiento que la ayudo a solventar momentáneamente su situación económica; para el 2023 decide regresar a su tierra con la ilusión de mantener su negocio, pero la falta de vehículo para realizar sus servicios a domicilio le afecto progresivamente en su proyecto.

Justo en ese momento, con la situación que estaba viviendo y con la firme convicción de comenzar a tomar nuevas decisiones, hace un video para redes sociales, en el que obtiene doce millones de vistas y comienza a replantearse dedicarse a crear contenido y al mismo tiempo generar nuevos ingresos.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

"Yo no me considero una persona famosa, me considero una persona reconocida en redes sociales. Siempre tuve esa fantasía y ese sueño de presentarme en la televisión, ser animadora y que me reconocieran en la calle. No pensé llegar en donde estoy, pero quiero ser reconocida para poder ayudar a otras personas mediante labor social, porque creo que las redes sociales te dan una gran cantidad de oportunidades para prestar un servicio a los más necesitados," relató Atencio a Noticia Al Día.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Denise, recalcó: "No quiero hacer un video, o una foto para que me vean ayudando a las personas. Lo que quiero es que mis redes sociales sirvan para poder ayudar a otros, desde pequeña aprendí con mucho esfuerzo gracias a mi mamá que se debe ayudar al prójimo. Yo siempre he ayudado, sin necesidad de publicarlo".

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

El impulso más fuerte para ayudar al prójimo, es su pasado. Ella, relata como vivió en carne propia sus carencias y lo duro que es brillar aunque la vida se apague.

"Yo vengo de abajo, del barrio, yo dormía en el piso y pase muchas necesidades, entonces cuando hago las cosas bien me siento mejor como persona. Mi mamá me enseño a hacer el bien sin mirar a quien, por eso a aquellos que usan redes sociales les pido que critiquen menos y hagan más, porque con un mal comentario o una critica destructiva no se logra nada, al contrario se busca es perjudicar a alguien que ya se encuentra trabajando en cosas realmente importantes", relató con la voz entrecortada Denise Atencio a NAD.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Su pilar fundamental es su familia, quienes siempre han estado allí sin importar las circunstancias y muestran el orgullo que sienten al ver el mujeron que los representa. Viene de una familia de cinco hermanos, su madre tuvo la capacidad y la gallardía de levantar a cinco niños a pesar de la adversidad.

Tiene un talento especial para contar con alegría y diversión las situaciones cotidianas que enfrentan las personas, su enfoque es compartir el día a día a través del humor.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

"Lo mejor que me ha pasado en mi vida, es empezar a trabajar desde niña. Porque si no hubiese comenzado a trabajar desde temprana edad y mi mamá no me hubiese enseñado a ser una persona independiente hoy estuviera pasando bastante vaina. Desde los cinco años mi mamá me llevaba a vender café, de todos mis hermanos la que se dedica al comercio soy yo, así he podido sacar a mi familia adelante gracias a Dios", contó Atencio, a Noticia Al Dia.

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Admira a creadores de contenido como Edimar Valbuena, Julio El Toxico y Enyerson Urdaneta, su meta es generar contenido que pueda servir de plataforma para ayudar a otros. Actualmente, tiene una tienda de ropa On Line que por fortuna genera los ingresos suficientes para tener un estilo de vida estable.

Para finalizar Atencio recalcó: "Hay que trabajar y hacer lo que nos guste, la vida no es de fantasía. Tenemos que ser reales ante las cámaras y fuera de ellas".

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio/Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Denise Atencio / Foto: Rosell Oberto

Foto: Rosell Oberto

Arelys Munda/Pasante

Noticia al Día