Con una sonrisa, buen porte, y toda la actitud se va a trabajar el señor Luis Ángel Hernández, en su puesto de siempre; como cuidador de autos en el Supermercado Fiorella, sin importar las altas temperaturas que azotan a la ciudad.

A sus 74 años se considera una persona "super activa", todos los días se levanta a las 5:00 de la mañana, y mientras el café se va haciendo, se va arreglando para ir lo más presentable a su trabajo, una camisa, un buen pantalón y sus zapatos bien limpios, sin embargo, su mejor accesorio es la sonrisa que le pone a la vida.

A su edad no sufre de nada, come lo que sea y hasta baila cuando toca. "Yo soy una persona super activa. Me acuesto tarde, me levanto temprano y no tengo nada", subrayó.

Todos los días está en su lugar de trabajo, donde el equipo reporteril de Noticia al Día, lo abordó. Un señor que con la amabilidad que suele caracterizarse y la buena disposición atendió a los periodista donde contó como ha sido su vida y a que se ha dedicado.

De acuerdo avanzaba la conversación destacó que a lo largo de sus 74 años ha laborado en lo que sea e inclusive arregló las cuñas del expresidente de la República Luis Herrera, cuando se alzó con la presidencia del país en el año 1979.

"Yo puedo conseguir trabajo donde sea. Yo arreglé las cuñas de Luis Herrera cuando ganó. Me enviaron mi nombramiento desde Caracas como supervisor en Jefe de la Corporación Maracaibo Agrícola".

Aunque el abuelito no cursó una carrera universitaria, logró obtener su título de bachillerato, también se dedicó a la música, donde toca la batería y la guitarra. Pero aunque se puede dedicar a otra cosa, él disfruta cuidar carros y aseguró que se siente cómodo.

Luis Ángel, es un abuelo que reside en La Limpia, con sus hijas quienes no le permiten devolverse a Colombia, donde trabajó también como cuidador de autos. "Trabajé por un par de años aquí en este mismo supermercado, Luego me fui a Colombia, donde estuve por 4 años y regresé a Venezuela en diciembre de 2024 y volví a trabajar acá", afirmó el señor.

De acuerdo al abuelito, vive rodeado de sus hijas y nietos a los cuales le brinda todo el amor como buen abuelo.

Un señor que tiene carisma y es tratado con amabilidad por todas las personas que se acerca al establecimiento, y aunque no exige un monto por cuidar los autos, puede sacar algo para su comida y sus cosas.

"Yo salgo a trabajar con Dios en el corazón", dijo el abuelito el cual nos regaló un poco de su tiempo para poder conversar con él.

