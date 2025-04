Las "Carmelitas Descalzas" es una comunidad religiosa de hermanas y un apostolado de oración adscrito al Monasterio La Natividad del Señor, en Maracaibo, fundado por Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Tiene las puertas abiertas a todas aquellas jóvenes que sientan el llamado al servicio religioso. Noticia al Día visitó este recinto religioso para conocer más sobre sus procesos internos y cuáles son los requisitos que deben cumplir las jóvenes para ser parte de la comunidad y seguir el camino de Dios.

La hermana Delkys del Carmen comentó que sintió la inquietud vocacional sin darse cuenta. A la edad de 14 años, empezó a involucrarse en los grupos juveniles religiosos de varias parroquias, en búsqueda de tranquilizar su inquietud, sin saber que ese era el llamado que precisamente la guiaría hacia el servicio religioso. Aunque desde un principio sentía más amor por sus padres que hacia el Señor, consideró que esto sucedía porque "lo que no se conoce, no se ama". De igual forma, se mantuvo en busca de Dios para conocerlo y amarlo. "Me ayudó a ver que ese amor ya se encontraba dentro de mí y de quienes me rodeaban."

Monjas Carmelitas Descalzas. Foto: Cortesía

Es posible sentir el llamado hacia el servicio religioso, sin saber con quién o a dónde acudir; por eso, las Carmelitas Descalzas están dispuestas ha ofrecer orientación y recibimiento. La hermana Dalba María de la Santa Paz afirmó cómo en su comunidad tienen las puertas abiertas a todas aquellas jóvenes que sientan el llamado al servicio religioso, para ver si están dispuestas a recibir la formación. "Cuando una joven se presenta con inquietud vocacional, hay un primer contacto; nos escriben a través de nuestras redes sociales o viene a nuestra comunidad. Se tiene una conversación con ella, se le preguntan sus inquietudes; a partir de allí, se le brinda un espacio de orientación y acompañamiento", aseguró.

Las jóvenes que se encuentran en formación vocacional tienen la posibilidad de vivir una corta experiencia en el Monasterio La Natividad del Señor. Al mismo tiempo, pueden proseguir con sus estudios académicos, con el propósito de que las hermanas las apoyen en el proceso de transición para conocer e identificarse con el estilo de vida contemplativa. "Dependiendo de la respuesta de la joven, si presenta interés, se le sigue acompañando, brindándole dirección espiritual e inicia una fase de ‘aspirantado’ por un periodo de tiempo prudencial; según cómo se encuentre en ese momento, si está estudiando bachillerato, en la universidad o incluso si ya culminó sus estudios. Depende del tiempo que pueda disponer, se le brinda esa asistencia." Además, la edad permitida para iniciar con su formación está comprendida entre los 18 y 35 años, acotó la hermana Dalba.

Leyendo la Biblia. Foto: Génesis Figueredo

De acuerdo con las afirmaciones de la hermana Maricely de San Juan, ser monja implica dedicarse totalmente al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Dentro de la vida contemplativa tratan de brindar un servicio incluso para los no creyentes. "Muchas personas no saben orar o no saben pedirle a Dios por sus necesidades. Nosotras, en nombre de ellos, a las 5:00 a.m. estamos orando pidiendo por las necesidades de aquellos hermanos que lo necesitan", agregó.

Momento de oración en el Monasterio. Foto: Cortesía

Dentro de la vida contemplativa, las hermanas se organizan para que todas tengan un servicio: Enfermería (hermana enfermera que se encarga de velar por la salud de las otras hermanas, sobre todo de aquellas de edad avanzada), Ecónoma (hermana que se encarga de realizar el informe económico), Superiora (hermana que se encarga de velar por el buen ritmo de la vida dentro del Monasterio), Sacristana (hermana a cargo de la sacristía y de la custodia de objetos sagrados, y que asiste al sacerdote) y Maestra (hermana maestra que guía en la formación y ayuda a la joven que inicia a encontrar su nombre).

En la formación vocacional se encuentran varias etapas: El "Aspirantado" (tiempo de conocimiento mutuo entre la joven y la comunidad religiosa), el "Postulado" (transición entre su ritmo habitual y el ritmo de la comunidad religiosa), el "Noviciado" (tiempo de identificación con el carisma de la Orden) y la "Primera Profesión" (fase en la cual se realizan los primeros votos temporales: pobreza, castidad y obediencia). Luego se sigue el proceso de formación por 5 años más, hasta que se hacen los "Votos Solemnes" por toda la vida, a diferencia de los votos simples (pobreza, castidad y obediencia) que se renuevan cada cierto tiempo, ya que abarcan los aspectos más radicales de la dimensión humana de alguien que toma el camino de la consagración religiosa como opción de vida.

Carmelitas Descalzas en momento de oración. Foto: Génesis Figueredo

Génesis Figueredo/Pasante

Noticia al Día