Viernes 15 de agosto de 2025
Especiales

Renzo Stefano: El reguetón perdió a uno del montón y la opera GANÓ al TENOR más joven del mundo

La mayoría de adolescentes suelen estar enfocados en las clases del liceo, los videojuegos y deportes favoritos. Sin embargo, el…

Por Pasante1

Renzo Stefano: El reguetón perdió a uno del montón y la opera GANÓ al TENOR más joven del mundo
La mayoría de adolescentes suelen estar enfocados en las clases del liceo, los videojuegos y deportes favoritos. Sin embargo, el joven de 16 años Renzo Stefano Borges, además de cumplir con sus compromisos académicos, inclina sus gusto hacia la opera, ya que se destaca por sus excepcionales aptitudes para este género y su increíble voz.

“Desde los 13 años comenzó a cantar opera. En ese momento no tenía formación, pero ya mi voz comenzaba a expandirse más. Por ello es que me conocen como el tenor prohibido de Venezuela, llamado así por el teatro Teresa Carreño”, señaló en entrevista con Noticia al Día.

El gran talento musical de Renzo

El prodigiosos talento de Renzo le permitió ganar un Record Guinness por ser el tenor lírico más joven del mundo. Tan solo con su corta edad, tiene la asombrosa habilidad de cantar en diferentes registros vocales y áreas que requieren años de preparación, como las de Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, considerados máximos representantes de la ópera como género musical.

“La hazaña está en que yo tengo la habilidad de manejar diferentes coloraturas de la voz. Es decir, puedo convertirme en tenor dramático o lírico ligero”, destacó en la entrevista. “Yo nací con ese don”, agregó.

A pesar de su ocupada vida como tenor lírico, el joven cantante también destacó que le gusta distraerse e investigar. Tiene otros gustos además del canto, como su amor por los gatos que le encantan, la astronomía y la psicología, ramas científicas que le llaman mucho la atención. “Me gusta investigar en mi casa”, agregó.

Mientras que otros muchachos de su edad sienten mayor afinidad por el reggaetón o discotecas, Renzo disfruta estar en espacios tranquilos, además de la música clásica, romántica y religiosa, que son sus géneros musicales favoritos. “Tengo oído absoluto y por eso me hace daño el sonido muy fuerte. Por eso soy una persona muy tranquilo”, dijo.

¿Cómo es la relación entre Renzo Di Stefano y su padre?

El padre del joven talento también se llama Renzo. Es ingeniero civil y acompaña a su hijo siempre en sus presentaciones. No es solo su padre, sino también su manager y principal apoyo. Por su puesto, estuvo presenta también durante la entrevista con NAD.

“No me da pena decir que amo a mi papá“, dejó en claro en tenor lírico más joven del mundo. El apoyo incondicional de su padre, y la crianza en un ambiente con principios y valores, han hecho de Renzo un joven culto y con amor familiar.

¿Cuáles son los próximos planes del tenor más joven del mundo?

Aunque la música lírica no es la más popular de Venezuela, sí tiene su público, y este público ha sido muy receptivo. El prodigioso talento de Renzo Stefano se ha hecho notar a nivel internacional.

Su próximo destino será España. Tiene una invitación para presentarse en Galicia, para cantar en la filarmónica. Además de eso, el joven recibirá un premio en Colombia, y fue seleccionado para representar a Venezuela en la Expo Musical en 2025. Sin duda, la carrera del joven caraqueño apenas está comenzando.

Pedro Gómez/Pasante

Noticia al Día

