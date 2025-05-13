Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

San Bernardo: El paraíso insular que esconde San Carlos

Antes de comenzar a poblarse, San Bernardo era una zona llamada “El Bajo”, apodo que le dieron los habitantes de San Carlos por sus hermosas playas de poca profundidad y suave oleaje, ideales para la pesca artesanal con anzuelo, tarraya y chinchoro. Sin embargo, es un destino ideal para el turismo regional.

Por José Gregorio Flores

San Bernardo: El paraíso insular que esconde San Carlos
La tranquilidad que se respira en San Bernardo es un privilegio que pocos citadinos han disfrutado. Foto: José Gregorio Flores.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El estado Zulia tiene tesoros por descubrir ideales para el turismo como este punto mágico y acogedor que todos los zulianos deberían conocer. La belleza paradisiaca de San Bernardo, es incomparable y solo está a menos de dos horas saliendo desde Maracaibo.

Su comunidad comenzó a formarse hace apenas 35 años y no sobrepasa las 250 personas, pero está en expansión y pertenece a la isla de San Carlos en el municipio Insular Padilla. Es un destino donde los teléfonos celulares pierden la señal, que invita a la reflexión y desconecta con la rutina citadina.

Antes de comenzar a poblarse, San Bernardo era una zona llamada “El Bajo”, apodo que le dieron los habitantes de San Carlos por sus hermosas playas de poca profundidad y suave oleaje, ideales para la pesca artesanal con anzuelo, tarraya y chinchoro.

Sus paisajes hacia el Lago y el Golfo de Venezuela son espectaculares a cualquier hora del día y ofrecen al espectador una vista que nunca olvidará. La brisa que permite dormir en hamaca debajo de palmeras (a excepción de la época de lluvias) nunca cesa.

Los amaneceres y las puestas de sol, van más allá de la imaginación. Dos rompeolas, impiden que la furia del majestuoso golfo arremeta contra sus bahías naturales y propician el ambiente de tranquilidad y lejanía que impera en todos sus espacios.

Desde uno de estos diques, todo visitante puede fácilmente apreciar la maravillosa isla de Zapara y parte de sus alucinantes médanos. Durante el día también se puede ver, con cierta cercanía, cada vez que un barco entra o sale de la región zuliana a través del gran canal de navegación.

Sus niños inmaculados, su gente amable y cordial

Los pobladores de San Bernardo son personas amables y muy atentas. Reciben con mucha cordialidad a quienes visitan sus playas dejando una buena impresión y gozan de un sentido del humor muy parecido al del popular “jovitero” por sus ocurrencias y acento al hablar. Por las tardes, se reúnen en grupos en el frente de las casas para jugar bingo, cartas o simplemente conversar. La vida del isleño es muy tranquila y para muchos, el transcurrir del tiempo no representa ningún estrés.

Todavía en sitios como San Bernardo la infancia no ha perdido su esencia y sus niños, a pesar de no tener casi juguetes ni un parque donde puedan columpiarse y jugar a la rueda, viven felices bañándose en la playa, jugando al escondite, volando petacas y pescando en las orillas lisitas o ronquitos que luego se llevan a sus casas en un pote de pintura. Sin necesidad de computadoras, tablets o celulares, disfrutan sus primeros años siendo ricos en ingenio y creatividad.

Aislados

Sin embargo, San Bernardo necesita vías de acceso pavimentadas que le permitan a su gente conectarse con el resto de la isla de San Carlos. Solo aquellas personas que tienen moto pueden trasladarse de un lugar a otro sin mucha dificultad. El trayecto a pie puede tardar más de media hora dependiendo del tipo de persona y del implacable sol durante el día, factor que hace de su trayecto un infernal desafío para quien lo tenga que caminar, sobre todo después del mediodía.

La mayoría de sus habitantes son personas de bajos recursos y su sustento diario depende de la actividad pesquera. Ellos requieren la intervención de los diferentes entes gubernamentales en la región zuliana para que puedan tener su propio ambulatorio, una escuela y al menos un comedor popular. Asimismo, una plaza y áreas de esparcimiento para que niños y jóvenes puedan recrearse o practicar deporte. San Bernardo tiene el mismo potencial turístico que San Carlos y debería ser atendido.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

Captan juntos a Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante y se hace viral el video

Generaron rumores de una posible reconciliación
Al Dia

Durante operativos de fiscalización ambiental paralizan actividades en siete empresas de minería no metálica

Dos de las compañías están ubicadas en el Táchira, igual cantidad en Cojedes, y una en cada uno de los siguientes estados: Zulia, Lara y la Guaira.

Al Dia

Crisis del agua en Venezuela: ¿son los filtros de agua caseros la solución?

Esta situación ha incentivado el auge de soluciones domésticas que buscan hacer el agua más segura y apta para el consumo.
Al Dia

Diosdado Cabello anunció que plenaria del Congreso del PSUV será entre el 11 y 12 de septiembre

Cabello aseguró que el pueblo tiene un nivel de conciencia para defender su independencia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025