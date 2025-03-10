Sábado 20 de septiembre de 2025
Especiales

Unas de las dos más grandes tragedias de la humanidad

Un paisaje de campos verdes salpicado de oscuros pozos mineros, donde hombres y niños descendían a las entrañas de la tierra en busca de carbón

Por Josue Carrillo

Foto: Capture de pantalla
Imagina el norte de Francia en 1906. Un paisaje de campos verdes salpicado de oscuros pozos mineros, donde hombres y niños descendían a las entrañas de la tierra en busca de carbón. El 10 de marzo, ese paisaje se convirtió en un infierno.

  • El rugido de las profundidades:
    • Una explosión ensordecedora sacudió la mina de Courrières, un estallido tan potente que se sintió en pueblos a kilómetros de distancia.
    • Las entrañas de la tierra se abrieron, liberando una furia de fuego y gases tóxicos que se propagó por los túneles laberínticos.
  • Un laberinto mortal:
    • Más de mil mineros, atrapados en la oscuridad, lucharon por sobrevivir en un laberinto de túneles colapsados y humo denso.
    • Muchos de ellos eran niños, rostros jóvenes marcados por el hollín y el miedo, obligados a trabajar en condiciones inhumanas.
  • El silencio de la muerte:
    • Durante días, los equipos de rescate trabajaron incansablemente, pero la mina se había convertido en una tumba.
    • El balance final fue escalofriante: 1.099 vidas perdidas, un número que heló la sangre de Europa.
  • Las sombras de Benxihu:
    • Este suceso, tiene una sombra aún más oscura, la tragedia ocurrida en la mina de carbón Benxihu, en China, en 1942, donde se estima que 1.549 mineros perdieron la vida.
  • Un eco de injusticia:
    • La catástrofe de Courrières no fue solo un accidente, sino el resultado de la negligencia y la explotación.
    • Las condiciones de trabajo eran peligrosas, las medidas de seguridad insuficientes, y las vidas de los mineros parecían tener poco valor.

La tragedia de Courrières y la de Benxihu son recordatorios sombríos de los peligros de la minería y la necesidad de proteger a los trabajadores. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre el costo humano del progreso y la importancia de la justicia social.

Con Geminis IA

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

