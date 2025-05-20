Lunes 25 de agosto de 2025
Cultura

Fundación ALITASIA cumple sus 29 años: Sembrando dignidad y futuro en el corazón de La Guajira

Este, 20 de mayo de 2025, se cumplen 29 años de la Fundación de Alitasia, una organización que, más que…

Por Isidro Lopez

Fundación ALITASIA cumple sus 29 años: Sembrando dignidad y futuro en el corazón de La Guajira
Fundación ALITASIA cumple sus 29 años: Sembrando dignidad y futuro en el corazón de La Guajira
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este, 20 de mayo de 2025, se cumplen 29 años de la Fundación de Alitasia, una organización que, más que una institución, se ha convertido en un pilar cultural, social y espiritual de la nación wayuu. Fundada en 1996 por el antropólogo indígena Nemesio Segundo Montiel Fernández Jayaliyuu, esta fundación nació en la Guajira en el sector de laguna del pájaro, con el propósito claro de transformar la realidad de su pueblo desde una perspectiva profundamente arraigada en su identidad cultural y ancestral.

La Fundación Alitasia no es una ONG cualquiera. Es, hasta la fecha, la única fundación local registrada en Sinamaica (capital del municipio guajira) donde sus miembros pertenecen íntegramente a la etnia wayuu y cuyo idioma de trabajo y comunicación interna es el wayuunaiki. Esto no es un detalle menor. En un contexto donde muchas veces las intervenciones externas desconocen las cosmovisiones indígenas, La Fundación Alitasia representa una propuesta genuinamente endógena: una organización forjada por y para los wayuu.

Desde sus inicios, la fundación ha sido un espacio donde la tradición y la modernidad se encuentran sin conflicto. Su labor ha incluido programas de salud comunitaria, educación intercultural, recuperación de saberes tradicionales, culturales, defensa del territorio y acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, siempre desde una ética del cuidado profundamente comunitaria y humanística.

La Fundación Alitasia ha nombrado "hijos adoptivos" a aquellas personas como académicos, médicos, voluntarios, líderes sociales, funcionarios que han contribuido con acciones significativas a mejorar las condiciones de vida del pueblo wayuu. Este acto, profundamente simbólico, no solo honra a quienes han apoyado la causa, sino que los integra emocional y espiritualmente al tejido social de la comunidad, reconociendo su esfuerzo como un acto de reciprocidad y afecto.

Desde 2024, la fundación ha dado un paso significativo al convertirse en socio implementador en el Clúster de Naciones Unidas, alineándose con iniciativas globales en materia de desarrollo sostenible. En esta nueva etapa, Fundación Alitasia está enfocada en medios de vida sostenibles, seguridad alimentaria y acciones anticipatorias frente al cambio climático, enfrentando los desafíos contemporáneos con la sabiduría milenaria de su gente.

Sembrar el futuro con raíces profundas; En palabras de su presidente actual, Jasai Montiel Calles: “No hacemos caridad, hacemos dignidad. Luchamos para que cada niña o niño wayuu pueda tener agua, comida, escuela, medicina entre otros… pero también nombre, historia y lengua”. Esta afirmación no es solo una consigna, sino una filosofía de trabajo que resume la esencia de la fundación: la defensa de la vida con identidad. Para Jasai y el equipo que lidera, la ayuda no debe ser entendida como dádiva, sino como una construcción colectiva de derechos y oportunidades, que comienza por reconocer la humanidad plena de cada persona indígena, especialmente de los más jóvenes.

El acceso a los servicios básicos es fundamental, sí, pero la Fundación Alitasia insiste en que el desarrollo no puede separarse de la cultura. Una niña o niño wayuu necesita alimentos y vacunas, pero también necesita saber quién es, hablar su idioma, reconocer su linaje, tejer su historia, sentirse parte de un pueblo con raíces y futuro. Por eso, su labor va más allá de lo asistencial: implica fortalecer la autoestima colectiva, revalorizar las prácticas tradicionales, y garantizar que ningún niño o niña no crezca desconectado de su comunidad ni de su territorio.

En ese sentido, la dignidad de la que habla Montiel Calles es una dignidad integral, que incluye tanto el cuerpo como el espíritu, tanto el bienestar material como la pertenencia cultural. Esa es la fuerza de la Fundación Alitasia: construir futuro sin olvidar el origen, sembrar posibilidades sin renunciar a la memoria, tender puentes entre la resistencia ancestral y los desafíos del presente.

Celebrar estos 29 años no es solo conmemorar una fecha. Es reconocer un proceso vital, un tejido de resistencia y creación que ha sabido sobrevivir a las crisis, las sequías, el abandono y las políticas indiferentes. Es también una invitación a seguir creyendo en que otro desarrollo es posible: uno que nace de las comunidades, que respeta la tierra, que abraza la lengua, que honra a los ancestros.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

El Catatumbo brilla y resuena en la rima del Hip Hop

La zuliana María Aguilera competirá por la corona en el Sra. Universo Venezuela 2025

La zuliana María Aguilera competirá por la corona en el Sra. Universo Venezuela 2025

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Noticias Relacionadas

Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…
Al Dia

Import Maracaibo inaugura segunda sede para seguir siendo el aliado importador en Venezuela

Pueden traer cualquier tipo de producto como maquinaria, tecnología, insumos para electrónica, repuesto de automóviles.
De Interés

Playas de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025. De acuerdo con…
Cultura

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025