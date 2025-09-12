Viernes 12 de septiembre de 2025
Por Isidro Lopez

Fundación Consejo Noruego para Refugiados
Anuncio:

La Fundación Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) es una organización independiente, humanitaria y sin fines de lucro, registrada en Venezuela desde 2005 con RIF J-31487034-3.

NRC invita a las empresas constituidas legalmente en el territorio venezolano a una licitación nacional correspondiente a las Rehabilitaciones en Infraestructura WASH en Instituciones Educativas en el Estado Zulia.

Para solicitar los documentos de licitación, debe enviar su carta de intención al correo electrónico [email protected] hasta el día 26 de septiembre de 2025 hasta las 23:59 h (hora Caracas, Venezuela). Indicar en el Asunto: Solicitud de Documentos CCS0735 Rehabilitaciones en el Estado Zulia.

NRC contestará a los proveedores que muestren interés en esta licitación. Se anima a los proveedores interesados a que contacten a NRC antes del fin del plazo de publicación de este anuncio.

Solo por este medio le serán indicados los requisitos y productos a cotizar.

