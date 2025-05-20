Lunes 25 de agosto de 2025
Hallaron el busto de Jim Morrison que hace 37 años fue robado de su tumba en París

Morrison, quien fuera cantante y figura de referencia del grupo The Doors, murió en París en 1971. Su tumba es una de las más célebres del cementerio de Père Lachaise. El busto fue colocado en 1981 para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del músico, y apenas siete años después fue robado.

Por José Gregorio Flores

Casi 40 años estuvo en manos ajenas el busto del "Rey Lagarto", tras ser robado de su tumba en 1.988. Foto: RRSS.
El busto del cantante Jim Morrison, robado hace 37 años del famoso cementerio parisino de Père Lachaise, fue encontrado por accidente en un registro policial durante una investigación por fraude.

La Prefectura de Policía de París anunció en redes sociales el lunes el hallazgo de la escultura, realizada por el croata Mladen Mikulin, y que fue robada de noche sin pistas sobre sus autores.

Morrison, cantante y figura de referencia del grupo The Doors, murió en París en 1971, y aunque oficialmente su fallecimiento fue por un fallo cardíaco en su apartamento de la calle Beautreillis, varios testigos apuntaron después a una sobredosis en una discoteca ocultada por autoridades y amigos.

Su tumba es una de las más célebres del cementerio de Père Lachaise, y eso a pesar de que allí abundan las sepulturas de grandes figuras, como Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Yves Montnad o Sarah Bernhardt.

El busto fue colocado en 1981 para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del músico, y apenas siete años después fue robado.

Un registro realizado por la Brigada Financiera y Anticorrupción de la policía de París encontró el busto en el domicilio parisino del directivo de una empresa investigado por falsificación de documentos contables.

Las autoridades no han aclarado aún si el busto será devuelto a su emplazamiento original.

Noticia al Día / Agencias

