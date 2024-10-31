Halloween: ¿Dulce o Truco? 31 de octubre, día de disfraces y celebración

Cada 31 de octubre se festeja el Día de Halloween o Noche de Brujas en EEUU y esta cultura se ha ido extendiendo poco a poco a otros países.

Lee también: Hoy es Halloween: una fiesta de origen pagano

La palabra Halloween es una contracción de All Hallow’s Eve (víspera de todos los santos), su celebración se origina hace más de 3.000 años en Irlanda ya que coincidía con el solsticio de otoño; los campesinos celebraban el fin de la temporada de cosecha y se preparaban para recibir a aquellos espíritus que cruzaban la línea de este mundo con el otro.



Inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a Estados Unidos, la cual da origen a la Noche de Brujas, donde se realizan decoraciones extravagantes en casas y edificios, así como también los disfraces más originales que puedan existir.

El dulce o truco, es una tradición donde los niños caminan las casas aledañas a su hogar pidiendo golosinas. Si les mencionan "dulces" se marcharán con su premio, si le mencionan "truco" los niños tienen la oportunidad de realizar una travesura inofensiva.

Halloween en Venezuela



La tradición pagana llega a nuestro país a partir del siglo XIX con la migración estadounidense resultante del boom petrolero en el Campo "Mene Grande"; los habitantes se reunían disfrazados para compartir dulces o dejar que los chiquillos hicieran sus tremenduras; con el pasar de los años se ha arraigado la celebración al punto que grandes y chicos se disfrazan en este día especial.

Actualmente, en los colegios y locales comerciales se festeja la tradicional Noche de Brujas con disfraces y motivos alusivos a la tradición, no se toma como una celebración a la muerte, al contrario se asemeja a la picardía y al juego.

En Venezuela el sector comercial decora sus locales con motivos alusivos a la fecha tales como calabazas, telarañas, murciélagos e incluso muchos empleados se disfrazan de brujas o maquillan sus caras para representar la festividad; esto trae como resultado un incremento significativo con esta celebración.

Arelys Munda

Noticia al Día