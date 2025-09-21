Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Hoy presenciamos el último eclipse del año, una Luna Nueva en el signo de Virgo, que marca un punto crucial de cierre, purificación y siembra consciente. Este evento no solo señala el fin de un ciclo emocional y energético, sino que abre un nuevo portal de orden, sanación y responsabilidad en los aspectos más concretos de nuestra vida: el cuerpo, el trabajo, las rutinas, el servicio y el perfeccionamiento de nuestros hábitos.

Noticia al Día te ofrece una guía espiritual con los signos del zodíaco

Aries: Este eclipse impacta tu zona del trabajo diario, la salud y la organización. Es momento de cerrar ciclos en lo laboral, revisar tu bienestar físico y mejorar tus rutinas. Tendrás la oportunidad de expandirte profesionalmente. Será esencial que ajustes tus hábitos. Puedes sentir una sensación de cansancio emocional o bloqueo espiritual, es una oportunidad de madurar interiormente. Confía en los procesos lentos.

Tauro: El eclipse en Virgo ilumina tu zona creativa y sentimental. Es un momento clave para soltar viejos patrones en el amor, la relación con los hijos o tu expresión artística. Tienes luz verde para desarrollar tus talentos personales con éxito, si lo haces con humildad y constancia. Aunque puedes sentir que no encajas en ciertos círculos, eso te ayudará a conectar con lo que verdaderamente deseas compartir.

Géminis: Para ti, este eclipse toca la raíz, el hogar, la familia, el pasado. Es tiempo de limpiar memorias antiguas, soltar lealtades emocionales que ya no sostienen tu crecimiento y rediseñar tu base emocional. Tendrás la posibilidad de ver el propósito detrás de cada final, aunque puede generar tensiones entre el mundo privado y las exigencias profesionales. Lo importante será encontrar un nuevo equilibrio.

Cáncer: Tu zona mental y de comunicación recibirán el efecto lunar. Es el momento perfecto para dejar atrás pensamientos limitantes, patrones repetitivos de diálogo y formas de expresión que no te representan. Nuevas rutas de estudio o comunicación con expansión a largo plazo. Aunque puede reflejar inseguridades respecto al futuro, te enseñará a comunicar desde un lugar más sabio y profundo.

Leo: Este eclipse pone el foco en tus recursos, valores y autoestima. Es hora de depurar tu relación con el dinero y revisar si tus ingresos están alineados con tu verdadero valor. Habrán oportunidades económicas si te organizas de manera eficiente. Los miedos sobre la escasez o dependencia emocional, pueden aparecer, esto empujará a construir una base sólida, libre de cargas innecesarias.

Virgo: Con la Luna Nueva y eclipse en tu signo, atraviesas un momento profundamente transformador. Se trata de una renovación de tu identidad, de soltar antiguos roles, inseguridades o máscaras que ya no reflejan quién eres. Expande tu visión de vida. Estarás a prueba en tus relaciones más importantes. Se te pide claridad, responsabilidad y autenticidad para avanzar con firmeza.

*Lea también: Horóscopo de este sábado #20Sep de 2025

Libra: Este eclipse cae en tu zona del inconsciente, lo invisible y lo kármico. Es un momento para limpiar profundamente el alma, liberarte de patrones autodestructivos y soltar viejos fantasmas. Te abres a una comprensión espiritual que te sane. Aunque te enfrentarás con tu salud emocional y física. Descansa, suelta y permítete el silencio. Algo grande se está reordenando dentro de ti.

Escorpio: Tu vida social, tus amistades y proyectos colectivos tendrán movimientos interesantes. Puede haber cierres o redefiniciones en esos ámbitos. Es un buen momento para revisar quiénes te acompañan en tu camino y si están alineados con tu propósito. Nuevas alianzas importantes. Puedes sentir temor de confrontar tus miedos a mostrarte tal cual eres. Atrévete a ser tú mismo en espacios nuevos.

Sagitario: Este eclipse impacta tu carrera, imagen pública y metas a largo plazo. Es tiempo de soltar aspiraciones que ya no representan tu verdadera vocación y de sembrar una nueva versión de éxito basada en tu autenticidad. Tienes el impulso para crecer, siempre que pongas orden y estrategia. Se revela posibles tensiones familiares o internas que desafían tu avance. Construye sobre bases reales.

Capricornio: El eclipse se da en tu zona de creencias, expansión y sentido de vida. Es momento de cuestionar lo que considerabas verdad y abrirte a una nueva visión más realista y compasiva. Esta energía te ayudará a embarcarte en un nuevo camino de estudio o filosofía de vida, mientras que revisas cómo te comunicas, cómo aprendes y qué estructuras mentales necesitas desmantelar para seguir creciendo.

Acuario: Este eclipse te llama a transformar tu vínculo con la intimidad, la entrega emocional y los recursos compartidos. Se trata de soltar viejos miedos al control, a la dependencia o al abandono. Podrás abrirte a una conexión emocional más libre y expansiva. Se puede presentar preocupación por temas financieros. Reorganiza tus valores desde un lugar mucho más firme y consciente.

Piscis: El eclipse en tu signo opuesto, toca directamente tus relaciones de pareja o vínculos importantes. Es un portal de cierre y redefinición en tus lazos afectivos. Puede haber despedidas y/o un nuevo comienzo más sano. La invitación es a comunicarte con claridad. Mientras que la oposición de la Luna a Saturno en tu signo te enfrenta con tus propias limitaciones personales. Es momento de madurar emocionalmente y soltar la idealización en el amor.

Noticia al Día/