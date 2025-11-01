Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Mercurio en Sagitario en sextil a Plutón en Acuario otorga claridad mental y poder de transformación a través de la palabra y para este sábado 1 de noviembre Noticia al Día te trae lo que deparan los astros.

La comunicación puede ser un canal de verdad reveladora, hablar con honestidad y escuchar sin miedo puede abrir nuevas perspectivas o cerrar ciclos antiguos.

Este aspecto pide madurez emocional y equilibrio, ayudar sin absorber, sanar sin salvar, crecer sin escapar.

Aries: El día te invita a mirar hacia adentro. Las emociones pueden ser intensas y traer recuerdos o situaciones del pasado que buscan resolución. No te apresures a actuar, primero comprende lo que tu alma necesita. Escribe lo que sientes, incluso si no tiene sentido inmediato, el entendimiento llegará después.

Tauro: La Luna y el Nodo Norte activan tu área de amistades y sueños. Alguien del entorno puede servir como espejo de tu propósito de vida. Presta atención a las coincidencias. Acepta una invitación inesperada o una conversación profunda, podría abrir una puerta que no sabías que existía. Sensibilidad con las personas conocidas.

Géminis: Tu mente está aguda y perceptiva. Los temas laborales o de proyección personal pueden remover emociones intensas, tal vez te estés sintiendo incomodo, define el punto para que puedas superarlo. Usa tu intuición como brújula. No tomes decisiones por impulso, deja que la noche te traiga claridad antes de actuar.

Cáncer: Tu sensibilidad se expande. Recuerda que no puedes cargar con todo. Te darás cuenta que también se puede cuidar desde la distancia. Pon límites con ternura. Asume lo que te corresponde y aclara lo que no. Es importante que sepas cuando decir “no” a tiempo es una forma de amor. Nueva información, le dará forma a lo que venias pensando.

Leo: Surgen emociones profundas o revelaciones sobre temas que habías mantenido ocultos. Este tránsito te impulsa a soltar lo que ya no encaja con tu evolución. Haz un acto simbólico de cierre escribe una carta, limpia tu espacio o despide un hábito, para abrir camino a lo nuevo. Te ayudará a desbloquear situaciones y viejas emociones.

Virgo: Relaciones y vínculos importantes se activan bajo esta Luna pisciana. No todo puede analizarse, algunas cosas solo deben sentirse. Escucha sin necesidad de corregir o explicar. A veces, el silencio es el mejor puente entre dos almas. Cuando permites el intercambio verbal fluido y sin expectativas, disfrutarás de lo natural.

Libra: El día te pide equilibrio entre cuerpo y espíritu. Puedes sentirte emocionalmente absorbido por las demandas de otros. Recupera tu centro con rutinas simples. Dedica al menos una hora al autocuidado, sin distracciones, tu paz mental será tu mayor logro hoy.

Escorpio: El Sol en tu signo y el trígono lunar te favorecen, tu intuición está afilada y tu magnetismo, elevado. Puedes inspirar a otros desde tu ejemplo de autenticidad. Comparte algo que hayas aprendido de una experiencia difícil, tu voz puede sanar a alguien más. El romance domina el espacio, si estás sin pareja, puede llegar alguien interesante.

Sagitario: Tu mente se expande con Mercurio en tu signo y el sextil a Plutón te da poder transformador. Sin embargo, evita hablar desde la urgencia emocional. Comunica con propósito, no con prisa. Una palabra sabia puede abrir una puerta donde antes solo había silencio. En el hogar aprovecha para hacer limpieza y deshacerte de lo que no es necesario.

Capricornio: Los temas familiares o emocionales cobran importancia. Tal vez debas equilibrar la razón con la empatía. La Luna te invita a escuchar tu intuición más allá de la lógica. Ten una conversación honesta con alguien cercano, la transparencia será liberadora. Además sabrás la importancia de expresar lo que sientes.

Acuario: Mercurio en sextil con Plutón en tu signo te permite expresar verdades profundas con inteligencia y empatía. No temas a los asuntos intensos, estás listo para ver con claridad. Escribe o comparte tus ideas, podrían tener un impacto mayor del que imaginas. Sabrás calibrar y tomar lo que es necesario para ti.

Piscis: Con la Luna y el Nodo Norte en tu signo, te encuentras en un punto de destino. Lo que vivas hoy puede marcar un nuevo rumbo en tu camino personal o espiritual. Dedica tiempo al silencio, la música o la meditación. Tu alma te está hablando y merece ser escuchada. La respiración consciente es una herramienta valiosa para centrarte.

