Viernes 22 de agosto de 2025
Horóscopo

Esto traen los astros para ti este #17-May

Este sábado 17 de mayo, la fase lunar que tenemos es menguante, la cual te ofrece una excelente oportunidad para…

Por Ernestina García

Esto traen los astros para ti este #17-May
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 17 de mayo, la fase lunar que tenemos es menguante, la cual te ofrece una excelente oportunidad para explorar el firmamento, identificar planetas, reconocer constelaciones y dejarte guiar por el brillo de las estrellas.

Noticia al Día te trae el mensaje de los astros.

Aries: Se potencia tu confianza y magnetismo, ayudándote a tomar iniciativas en el amor y en proyectos creativos. Puede presentarse gastos extraordinarios o propuestas de negocios novedosa e inusuales. Te impulsa a replantear hábitos de consumo y manejo de recursos. Es un buen momento para tomar iniciativas con determinación y expresar tus sentimientos con claridad.

Tauro: La conjunción del Sol con Urano en tu signo marca un período de renovación y transformación en tu identidad y en tu manera de percibir la estabilidad. Es posible que enfrentes situaciones inesperadas que te lleven a replantear tu forma de actuar y a buscar mayor libertad. Tendrás la capacidad para estructurar mejor tus planes y a tomar decisiones con seguridad.

Géminis: Pendiente de temas financieros o bienes compartidos, podrás estructurar una salida favorable. Toma decisiones con responsabilidad. Revelaciones sobre aspectos internos que requieren transformación, impulsándote a modificar patrones de comportamiento. Es un buen momento para hacer ajustes en tu vida cotidiana y explorar formas más eficientes de organización y disciplina.

Cáncer: Este tránsito lunar te lleva a reflexionar sobre tus relaciones y la manera en que manejas tus emociones. Un toque de novedad en las actividades que compartes con otros, además puede generarse cambios en tu entorno social, impulsándote a replantear conexiones y a ser más auténtico en tus vínculos.

Leo: Tu entusiasmo será contagioso. Se potencia tu creatividad y confianza, ayudándote a tomar decisiones con seguridad. Se favorece la estructura en tus objetivos profesionales, permitiéndote concretar avances importantes. Cambios inesperados en tu carrera, por lo que es recomendable mantener la flexibilidad y adaptarte a nuevas oportunidades.

Virgo: Súper favorable el tránsito, te apoya a organizar mejor tus pensamientos y a tomar decisiones con estabilidad. Además tendrás el impulsa para explorar nuevas perspectivas y conocimientos, favoreciendo el aprendizaje y la expansión intelectual. Sorpresa en el área de lo social con una invitación que puede moverte hacia donde quieres.

Libra: Buen momento para dedicarle al hogar tiempo para cuidarlo, embellecerlo y hacer mejoras. Te va ayudar a mejorar relaciones si hay algo pendiente por allí. Puede que consigas el crédito o el apoyo de un dinero para tu negocio. Es momento de replantear tu enfoque hacia la seguridad material. Dinamismo y pasión en tus relaciones, fortaleciendo conexiones importantes.

Escorpio: Transformación y movimiento en tus relaciones cercanas, impulsándote a soltar dinámicas que ya no funcionan. Te ayudará el uso de un lenguaje estructurado para hacerte entender y entender a su vez a los que te rodean. Se favorecen la acción en temas de salud, rutinas físicas y la iniciativa en proyectos personales.

Sagitario: Fin de semana favorecido por la posición de Venus y Marte. Se potencia tu entusiasmo y determinación, ayudándote a avanzar en proyectos, actividades y acciones con confianza. Además el ser más práctico en temas económicos y a estructurar mejor tus decisiones. Es la ocasión para introducir cambios en tu rutina y hábitos diarios.

Capricornio: Con la Luna en tu signo, este período es ideal para estructurar proyectos y consolidar avances importantes. Renueva aquellas áreas clave de tu vida, ayudándote a soltar viejas estructuras y abrirte a nuevas oportunidades. Disfruta de lo novedoso que se pueda presentar en el sector del romance.

Acuario: Se facilita la organización de tus pensamientos y a tomar decisiones con estabilidad. Puede que te levantes con ganas de hacer cambios radicales en tu entorno. No te dejes llevar por el impulso de salir de todo. En el horóscopo se te recomienda plantearte objetivos y estrategias meditadas. Conseguirás apoyo de amigos o personas allegados. Utiliza tu creatividad y la determinación en tu proyecto personal.

Piscis: El conjunto energético del día, te ofrece una combinación de estabilidad y acción para consolidar avances, estructurar mejor tus ideas y tomar decisiones con claridad. Fortaleciendo tu seguridad personal. Se abre una oportunidad donde serás vocero o llevarás un mensaje que puede generar cambios en los otros.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Osasuna descarta denunciar al Real Madrid por inclusión de Mastantuono

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Noticias Relacionadas

Internacionales

La población mundial expuesta a los incendios aumentó un 40% en lo que va de siglo

Los autores, de casi una decena de centros de investigación de diferentes países, constatan una paradoja: el riesgo asociado a los incendios ha crecido en las dos últimas décadas a pesar de que la actividad del fuego no lo ha hecho
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025