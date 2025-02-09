Viernes 22 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este domingo 9 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este domingo 9 de febrero de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este domingo 9 de febrero de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este domingo 9 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: La carta de El Sol indica que se aproxima una fase llena de nuevas energías. Es un buen momento para recibir prosperidad y abundancia, pero ten cuidado al tomar decisiones financieras, ya que la impulsividad podría jugarte una mala pasada.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Según el As de Oros, es el momento ideal para cerrar ciclos y concluir proyectos, mientras te preparas para avanzar hacia nuevas metas. No olvides cuidar tu salud, retomar el ejercicio y mejorar tus hábitos alimenticios.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Es tiempo de aceptar los cambios que se avecinan en tu vida. Deberías restablecer los lazos familiares que se habían deteriorado por malentendidos. Ahora, estás en una etapa de introspección y reflexión profunda.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy es un día para aprender a confiar más en ti mismo, en tus capacidades y en tu juicio. Aprovecha el día para descansar, reconectar contigo y comenzar a planificar lo que viene.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Con El Loco en las cartas, el día parece estar lleno de caos y mucho trabajo. No olvides tomar un respiro. Los astros sugieren que es un buen momento para tomar riesgos y perseguir ese sueño que has tenido durante mucho tiempo.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Hoy es un buen día para ponerte al día con aquellos proyectos que has dejado en espera. Además, te llega una sorpresa inesperada que podría involucrar un nuevo romance.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Las cartas te invitan a hablar y llegar a acuerdos con personas con las que estás trabajando en proyectos. Aprovecha la claridad que te rodea para concluir lo que has comenzado.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: El Mundo te sugiere que dejes ir el control. No puedes influir en las decisiones ajenas. Las energías a tu alrededor están alineadas para brindarte suerte y prosperidad.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Es momento de soltar las personas y situaciones que pertenecen al pasado. Es hora de avanzar y seguir creciendo. Aprende a dejarte llevar por tus emociones y no temas expresar lo que sientes.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Hoy es un buen día para aclarar cualquier malentendido con personas que fueron clave en tu vida. Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías meterte en más problemas si no eres cauteloso.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: El As de Bastos te impulsa a planificar y estructurar tus nuevos proyectos. Además, personas clave llegarán a tu vida para darte el empujón que necesitas. Es momento de dejar atrás el pasado y enfocarte en el crecimiento que se viene.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: La estabilidad, la abundancia y la suerte te acompañan hoy. Estás en una buena etapa para resolver tus problemas. Aprovecha este momento para disfrutar del amor de tus seres queridos y evita quedarte atrapado en pensamientos nostálgicos. Vive en el presente.

Noticia al Día/Con información de El InformadorMx

Temas:

