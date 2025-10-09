Jueves 09 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 9 de octubre de 2025 en el…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 9 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas, te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

TAURO: Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana, se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas.

GÉMINIS: La Luna, en el día de hoy, te bendice y te da las gracias, por todo lo que está haciendo de manera positiva. También estas mejor a nivel anímico, la alegría se desborda por los resultados y los éxitos que has obtenido recientemente. Estos resultados, te permiten tener más sosiego en tu corazón y paz a tu alma, para que sigas adelante, venciendo los obstáculos. Es el momento de agradecer a Dios por permitir la victoria.

CÁNCER: Júpiter transita por tu signo, irradiando protección divina y abriendo los caminos hacia la prosperidad y la abundancia. Este es un tiempo sagrado: no dejes que su energía se disipe. Camina con firmeza, sin perder el rumbo ni apagar el ritmo de tu evolución. Al conectar con esta frecuencia, el flujo energético se armoniza, facilitando tus logros y acercándote con mayor facilidad a tus metas. La clave está en el agradecimiento.

LEO: El Sol, te bendice en estos momentos, con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con fuerza y afianzarse con energía positiva en la vida. Con mucho optimismo, estás luchando grandes batallas, pero tu corazón es noble, fuerte y tiene unas experiencias enormes en la guerra, por lo tanto, rinde más y por ser un guerrero, ya ha demostrado, que eres un ser especial y ahora mereces la gloria.

VIRGO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus, es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estas conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

LIBRA: Te siente bastante mejor a nivel anímico. Tienes un trígono positivo con la Luna, brindándote una seguridad emocional más estable y sólida. Esta energía, te dará tranquilidad y paz para que puedas avanzar y seguir caminando por el sendero de la luz. Es muy importante, conservar este estado de equilibrio y así mejorar en otros aspectos de tu vida. Te felicitamos, por tu esfuerzo para evolucionar.

ESCORPIO: Mercurio, está pasando por tu signo astrológico y te ayuda a comunicar tus ideas y a poder lograr grandes acuerdos con las personas de tu entorno a nivel familiar. Esta energía, es muy importante porque tienes la capacidad de unir entre todos ellos la fuerza para poder trabajar en conjunto. Si logras esa acción, será muy positivo que te puede abrir puertas en el futuro.

SAGITARIO: Hay una cuadratura negativa con Venus. Básicamente, estás en un proceso de ruptura total de tu ser y pareja. Ahora, te encuentras en una situación donde es preferible estar solo. Has decidido seguir adelante en tu rumbo de manera solitaria. Es importante, cerrar ciclo terminar bien para seguir más allá con mejores energías. Cada día más libre y más enfocado en ti para sanar.

CAPRICORNIO: En este momento, estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental, valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo activo con Urano. Está energía te permite hacer cambios y transformaciones bastante positivas y obliga también a buscar la manera de activar tu vida de forma más sólida y evitar el estancamiento. Tu vida, tiene que ser diferente, más tranquila y relajada. Podrías entrar en un estado evolutivo constante. Presta atención a las propuestas que el entorno te presente y luego toma la mejor decisión.

PISCIS: Una conjunción poderosa se activa con Saturno, que transita por tu signo. Esta alineación puede cristalizar emociones profundas, generando tensión en tu sistema nervioso y afectando tu bienestar general. Saturno, en su expresión más severa, pone a prueba tu estabilidad interna, revelando las estructuras que necesitan ser transformadas. Pero no estás solo, la Luna, en su danza protectora, se aproxima para envolverte con su luz sanadora.

Noticia al Día / Variedades

