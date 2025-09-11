Jueves 11 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 11 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 11 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Mejora su economía y también la de sus socios. Buena comunicación con sus compañeros. Fuerte física y mentalmente.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Olvide ese antiguo amor. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Ese malestar general ¡ya pasará!
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Fin de la crisis sentimental. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. No tiene un aspecto demasiado saludable, cuídese.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: En los romances, día muy tranquilo. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: En el amor, no se deje engañar por los espejismos. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. No se olvide de cuidar a sus clientes. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Buen día para tomar decisiones en el amor. Si ahorra, pronto hará esa compra deseada. Si está pensando en cambiar de trabajo, espere unos días. Inicio de un importante agotamiento, usted es lo primero.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Elimine los gastos superfluos. Si alguien de su trabajo le desespera, no pierda la calma. Modérese con lo que come fuera de casa.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Mucho cuidado con la garganta.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Le rondan desde hace tiempo y usted no se ha dado cuenta. Tendrá que ayudar a algún amigo con su dinero. Presente sus propuestas a sus jefes. Su vitalidad le hará resplandecer y será muy popular.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Día francamente productivo en el terreno profesional. Carencia de hierro, procure reforzar su alimentación.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Buen momento para resolver su alterada vida sentimental. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Debe ser paciente con su salud.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Industrias Pollo Premium 5.8 supera los 90 mil pollos diarios y proyecta exportaciones

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Presidente Maduro anuncia despliegue del ‘Plan Independencia 200’

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 11 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 10 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 9 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 8 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025