Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 13 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 13 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.
ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Los conflictos que se desatarán hoy se deberán a la falta de comunicación con tu pareja, su comportamiento te dará muestras de aburrimiento y buscarás soluciones inmediatas. Se presentará una opción laboral interesante que no dejarás pasar. Número mágico 2.
TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Tu inestabilidad emocional acabará el día de hoy, decidirás ser tú quien de la iniciativa y le plantearás una salida romántica y divertida al ser amado, apelarás a tu encanto y tendrás una velada inolvidable. Recibirás un reconocimiento en mérito a tu desempeño y habilidad. Número mágico 8.
GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Recibirás una llamada telefónica que despertará tu alegría y emoción, alguien que se encontraba lejos llegará para cambiar tu vida y apoyarte a superar los malos momentos que vienes atravesando. Te plantearán encabezar un nuevo proyecto, piénsalo antes de aceptar. Número mágico 14.
CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Hoy tu perseverancia te permitirá conquistar el corazón de esa persona que te interesa, no dejarás que los celos perturben tus logros y te entregarás por completo a esta nueva relación. Un rival se convertirá en tu mejor amigo y entre los dos sacarán a flote un proyecto truncado. Número mágico 6.
LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Notarás cierta angustia en tu pareja y decidirás darle un poco más de libertad porque sentirás que tus celos la están alejando, hoy disfrutarás de un día distinto a su lado. Cerrarás un contrato muy rentable y exitoso, suerte. Número mágico 11.
VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Debido al poco diálogo con tu pareja pensarás en un romance oculto, pero un amigo muy cercano te hará ver del error que puedes cometer y decidirás alejarte de esa persona. Se presentarán nuevas propuestas laborales, acéptalas. Número mágico 20.
LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Tus detalles y atenciones le restarán importancia a los malos ratos que le hiciste pasar al ser amado, te esforzarás mucho por recuperar su confianza y a base de ternura y cariño lo lograrás. Un cambio en tu actitud hará que las cosas en el trabajo regresen a la normalidad. Número mágico 16.
ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Aprovecharás el buen momento que pasarás hoy con tu pareja para pedirle formalizar la relación, su respuesta te llenará de alegría y confortará tu corazón. Verás realizado un proyecto que parecía difícil de lograr. Número mágico 17.
SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Hoy deberás decidir entre tus asuntos personales y tu relación amorosa, tu pareja te expresará su mortificación por tu interés en el romance y te pedirá una solución inmediata. Evitarás derogar responsabilidades porque temes ser traicionado. Número mágico 5.
CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Hoy te darás un tiempo en tu recargada agenda para dedicárselo a tu pareja, a base de confianza y comunicación recuperarán momentos perdidos que serán importantes para la estabilidad de tu relación. Lograrás sobresalir sin ningún problema entre tus compañeros de trabajo. Número mágico 19.
ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Sin darte cuenta hoy podrías herir los sentimientos de tu pareja, una situación inesperada te hará decir cosas a la ligera que te traerán graves consecuencias y arrepentimientos. Te propondrán un interesante negocio que demandará mucho tiempo y dedicación. Número mágico 3.
PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Es necesario que cambies tu actitud frente a tu pareja, hoy lograrás grandes avances en tu relación, te mostrarás más afectuoso y podrás descubrir que estás rodeada de mucho amor. Un viaje cambiará tu perspectiva económica hacia algo positivo. Número mágico 10.
Noticia al Día/Información de Bolivia.com