Miércoles 20 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 15 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 15 de mayo de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 15 de mayo de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 15 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Marte, te sentirás muy activo y enérgico, y podrás poner en marcha tus planes. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Muchas felicidades. Con la positiva energía astral que estás recibiendo, todo fluirá con facilidad. Es el momento de disfrutar y de aprovechar al máximo las oportunidades que surjan. En el amor, deja que aflore lo que sientes y sé sincero contigo mismo.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tendrás que mostrarte muy prudente, actuando con seguridad y aplomo, para no equivocarte ni tomar decisiones que te alejen de tus objetivos. Acepta los inconvenientes que puedan surgir y no quieras ir contracorriente.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Si estás pensando en hacer algún cambio en tu actividad profesional, adelante, que la suerte te sonreirá. Estarás muy activo, las responsabilidades te desbordarán y tendrás que multiplicarte por dos para poder atenderlas.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Es tiempo de escuchar a tu corazón y de frenar tus impulsos para no tomar decisiones equivocadas. Puedes tener la sensación de que tu cuerpo aguanta lo que le echen, sin tener en cuenta las consecuencias.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Sentirás en tu interior una llamada a la renovación, a hacer cambios en tu vida y a solucionar, de una vez por todas, algunos asuntos que has dejado pendientes. Nada te impedirá alcanzar lo que te has propuesto.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Hoy vas a dar lo mejor de ti y vas a luchar por algo en lo que vienes tiempo pensando. Confiarás al cien por cien en tus posibilidades y apartarás de tu mente cualquier pensamiento negativo.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Hoy aflorará tu creatividad y lograrás importantes éxitos. No te perderás en quejas ni lamentaciones, y lucharás sin tregua por lo que deseas. Administra bien tu dinero porque puedes tener gastos imprevistos.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No te obsesiones con problemas que no puedes solucionar y adáptate a lo que la vida te ofrece para no sentirte frustrado. Tienes la suerte de contar con muchos apoyos, así que déjate ayudar y no pierdas tus energías inútilmente.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio, estarás muy ágil de mente y te mostrarás muy abierto y dialogante. Atrévete a arriesgar y deja de aferrarte a lo que tienes y a lo que te da seguridad porque puedes perder buenas oportunidades.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No te dormirás en los laureles ni adoptarás actitudes conformistas. Y es que tienes las ideas muy claras y nada podrá apartarte de tu camino. Prepárate para lo inesperado y déjate llevar por tus impulsos…
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Hoy vivirás el presente y no volverás la vista atrás. Sabes bien lo que quieres y no dudarás ni un instante para conseguirlo… Muchas de tus expectativas pueden cumplirse antes de lo que imaginas.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

