Miércoles 24 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 19 de junio de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 19 de junio de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 19 de junio de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Saturno va a modelar ese carácter impulsivo, que algún que otro disgusto te da, para que sepas moverte al unísono con las leyes cósmicas. Vas a ser una persona más práctica y paciente, y los que te rodean se van a quedar fascinados con esta nueva versión de ti.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Con Venus en tu signo, despides a la primavera y saludas al verano disfrutando de un carisma especial. Es el momento de profundizar en esos sentimientos que, a veces, encierras bajo una capa de necesidades y deberes, por miedo a descubrir que tienes un corazón tierno…
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Felicidades. Todo lo bueno que está llegando a tu vida lo tienes más que merecido, Géminis, porque cada día te superas más, demostrando valor, audacia, confianza en ti mismo, sentido del humor, iniciativa, noble ambición…
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Con el planeta Mercurio en tu signo, es un buen momento para retomar algunas relaciones que has dejado de lado. Todo lo que implique colaborar con otros va a ser premiado por los astros.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy podrás cerrar definitivamente una historia del pasado que todavía no estaba resuelta. Tendrás claro lo que buscas en la vida y los pasos que tienes que dar dar para lograrlo. Atento a tus sueños, pueden ser premonitorios…
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Estás experimentando un cambio interno porque, por fin, te das cuenta de que necesitas descargarte de responsabilidades, ser más flexible, focalizar tu energía en ti, huir de las personas que alteran tu paz interior y rodearte de las que te brindan positividad.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: No dejes de ponerte tú en primer lugar y velar por tu felicidad y por tus intereses. Hoy puede tener lugar un reencuentro con una persona con quien aún tienes muchas cosas en común.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: En asuntos del corazón, te conviene centrarte y aclarar tus sentimientos. No respondas al primer impulso alocado y sé paciente porque te espera algo que llevas tiempo soñando. Controla tus gastos.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Hoy la suerte no va a ser esquiva contigo y puedes provocar algunas envidias. Por eso, debes ir con pies de plomo y evitar comentar tus planes hasta que se hayan cumplido.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: La Luna menguante te anima a estar a solas contigo mismo y a reflexionar para encontrar las respuestas que estás buscando. Atento a alguna relación del pasado que quiere volver a tu vida; debes tener las ideas claras antes de retomarla.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Tu espíritu innovador y creativo te permitirá sacar partido de cualquier oportunidad que se cruce en tu camino a lo largo del día. Los problemas que te preocupan se van a ir resolviendo y la armonía volverá a tu vida.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Sabrás lo que quieres y no permitirás que nadie te manipule ni decida por ti. Aunque surjan contratiempos con los que no contabas, te mantendrás firme y no abandonarás los objetivos que te has marcado.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

Temas:

