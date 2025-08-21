Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 21 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.
ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Estarás más detallista con tu pareja, tu entrega será recompensada más adelante. Se presentarán oportunidades en tu camino, pero también muchas trabas, tienes que tener paciencia y constancia para superar los inconvenientes y alcanzar el éxito. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 6.
TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Revisarás tu vida sentimental con objetividad, te darás cuenta de que esa persona no es para ti. Hoy no podrás distraerte, te encargarán un trabajo que necesitará de mucha atención en los detalles. Número mágico, 12.
GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Los celos injustificados de tu pareja te harán perder la paciencia, tu reacción le hará recapacitar. Una propuesta para ser parte de un equipo de trabajo llegará hoy, después de la sorpresa inicial te darás cuenta de todas las oportunidades que se abren para ti, y aceptarás sin dudar. Número mágico, 4.
CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Cuando al fin has encontrado el amor, viejos temores volverán, no dejes escapar la felicidad. La dedicación y discreción que has demostrado en tu trabajo no ha pasado desapercibido, hoy te delegarán funciones de mucha confianza y responsabilidad. Número mágico, 16.
LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Conocerás a alguien encantador y te enamorarás a primera vista, no dudes y demuéstrale lo que sientes. Tu capacidad innata de mandar y que te obedezcan saldrá a relucir hoy ante una situación complicada en tu trabajo, buscarás y encontrarás soluciones que te pondrán en el camino de un ascenso. Número mágico, 1.
VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Retomarás proyectos sentimentales que habían quedado estancados, esta vez los concretarás. Tu situación laboral dará un vuelco favorable y podrás empezar con nuevos proyectos. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 22.
LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Estás confundido, no decidas nada por el momento, volverás a sentirte seguro de lo que quieres. Día de mucho trabajo, superación y recompensa, al fin empezarás a disfrutar del éxito por el que has sacrificado muchas cosas personales. Número mágico, 10.
ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Hoy tu pareja se mostrará insegura, necesitará de demostraciones de amor de tu parte. Tus decisiones laborales deberán ser bien pensadas, cualquier apresuramiento te haría perder todo lo logrado. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 17.
SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: No tomes ninguna decisión hasta estar seguro de lo quieres, sólo así evitarás repetir errores del pasado. Laboralmente, confía en tu intuición y creatividad, y los éxitos llegarán. Número mágico, 8.
CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Tu humor será cambiante, el ser amado preferirá no contradecirte para evitar más problemas. Analiza con cuidado los consejos que recibas a nivel laboral, porque podrías dejarte influenciar por alguien con buenas intenciones pero poca experiencia. Número mágico, 21.
ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Tu pareja reclama más compromiso y unión, hoy centrarás tu atención en sus necesidades. Tu día laboral será intenso y enriquecedor, darás lo mejor de ti y también aprenderás de los demás. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 13.
PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida, te aportará equilibrio emocional. Te llegará una propuesta de inversión poco clara, no te arriesgues, evita involucrarte en gestiones que no son transparentes. Número mágico, 5.
Noticia al Día/Información de Bolivia.Com