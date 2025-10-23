Jueves 23 de octubre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 23 de octubre de 2025

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025
Foto. Archivo NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 23 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: No se rinda ante los obstáculos amorosos. Mal momento para iniciar negocios desconocidos. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Atención a sus rodillas, visite al médico.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Póngase romántico, su pareja lo necesita. Va a ganar bastante más dinero. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. Goza de una salud maravillosa.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Busque un trabajo más seguro. Procure tener una dieta equilibrada y duradera.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Puede ahorrar dinero gracias a los regalos que le hacen. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Suerte en los juegos de azar si participa con un ser querido. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Puede sufrir molestas jaquecas.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No juzgue con tanto rigor los errores de su pareja. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Oiga las recomendaciones de un compañero de trabajo. En estos momentos, su cuerpo necesita descanso.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Buen momento para solucionar temas económicos. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Casi con seguridad, tendrá una gran aventura amorosa. Administrará con acierto sus inversiones. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Noticia al Día/Con información de El Correo

