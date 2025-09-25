Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: Las circunstancias, se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tiene una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estas percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él, siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios, es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios, te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: La poderosa Luna, no está de tu lado hoy, pero la vida sigue y es momento de sobreponerte. Tus emociones pueden estar perdiendo estabilidad, por eso es fundamental que no te dejes arrastrar por ese estado anímico. Hay días buenos y días difíciles, este, sin duda, es uno de los más retadores. Deseamos que pase pronto. No te quedes atrapado en la energía densa de esta cuadratura, libérate de ese peso para poder avanzar sin obstáculos innecesarios.

CÁNCER: Estás bajo la influencia de una oposición con la Luna, lo que puede generar cierta inestabilidad emocional. Es preferible mantener la calma y evitar tomar decisiones importantes o emprender algo distinto. Lo más sabio es quedarte en quietud y buscar mayor paz en tu corazón. Este es un momento propicio para preservar la armonía y hacer una pausa consciente. Relájate tanto como puedas y enfócate en actividades que nutran tu mundo interior.

LEO: El amor, toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus, está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya, has pasado por diferentes procesos y se supone, a estas alturas de tu vida, debes lograr una relación amorosa estable y segura.

VIRGO: Estas pasando por un día muy crítico. Estas bajo las influencias negativas de la Luna en cuadratura. Se pierde este momento, porque no es favorable para ti. Tendrás que esperar otra ocasión y sacar mejor provecho. Seguramente dentro de otro ciclo lunar, donde se te permita un mejor fluir con estas energías. Por suerte, todo pasará muy rápido y no tendrá tanta importancia. ¡Llegaran mejores momentos!

LIBRA: En estos momentos, tienes una oposición con el Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y de situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante este mes no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejore estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

ESCORPIO: El Universo, te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

SAGITARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno, tiene mucho trabajo, revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante, es admitir algunas de esas fallas, para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida, te apoya y quiere mejores momentos para ti.

CAPRICORNIO: Se activó una cuadratura con Neptuno. Las circunstancias se pueden complicar y pudieras ser víctima de alguna estafa o algún un engaño. Tienes que estar atento para evitar alguna situación donde puedas perder dinero. No firmes nada ni tampoco inicies ningún negocio con socios o alguna persona que no conoces bien. No es el momento para hacer inversiones de ningún tipo. Tienes que tener mucho cuidado y estar alerta.

ACUARIO: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estas viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora, son únicas he irrepetibles. Estas bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estas sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

PISCIS: El Sol se coloca frente a ti, activando una oposición que puede debilitar tu energía vital y abrir grietas emocionales que requieren atención. Este tránsito no es castigo, sino espejo que refleja lo que aún no ha sido sanado, lo que pide ser liberado. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita cuidado consciente. Reconoce los procesos del pasado que te hirieron, pero no los arrastres más. El perdón es la llave que abre la puerta del renacimiento.

