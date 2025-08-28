Jueves 28 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 28 de agosto de 2025

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 28 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Mucho trabajo pero con posibilidades de éxito. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Puede permitirse algún lujo, su economía va bien. Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto. Intente recuperar la energía que ha gastado.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Día agradable con los amigos y la pareja. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Sus jefes se resisten a sus peticiones. En los cambios de tiempo, tenga cuidado con los huesos.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No permita que la frialdad se apodere de su relación. Controle las vueltas que le den en los comercios. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Ambiente familiar no precisamente idílico. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Jornada adecuada para resolver sus problemas afectivos. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. No a las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Si es soltero, preferirá la compañía de sus amigos. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Éxito en su nuevo trabajo. Físicamente, está en forma.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Profundice más en las relaciones de pareja. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Su buen humor acelera su recuperación.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. Con respecto al trabajo, sea más positivo. No estaría de más revisar su colesterol.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Luche por su relación, si todavía le interesa. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.


Noticia al Día/Con información de El Correo

