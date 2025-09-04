Jueves 04 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 4 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 4 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Problemas amorosos causados por un familiar indiscreto. Cuidado con los gastos excesivos. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Procure caminar siempre que pueda.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Llega la serenidad a su complicada relación. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Mal momento para obtener beneficios. Día de gran actividad laboral. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Cupido atacará por donde menos se lo espera. Sus ingresos bajarán hoy. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Rebaje la tensión de la región cervical.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Jornada conflictiva con su pareja. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Sus superiores están contentos con su trabajo. Buen momento para mantenerse constante en su régimen.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Su buena salud dependerá de su humor.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Lo pasará de maravilla con sus amigos. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. No se deje llevar por esos celos laborales. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Permanezca más atento con las personas que le quieren. Se presentan gastos relacionados con la casa. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Encuentre un hueco para reunirse con el asesor fiscal. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. ¡Cuidado! gastará mucha energía.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Busque la fórmula de aumentar su economía. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Hoy es un buen día, la revisión ha resultado inmejorable.


Noticia al Día/Con información de El Correo

