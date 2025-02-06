Martes 19 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 6 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 6 de febrero de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 6 de febrero de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 6 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Algún sueño que ya dabas por perdido puede hacerse realidad, gracias a esa poderosa fuerza interior que posees. En el trabajo, podrían proponerte un cambio, una mejora o un nuevo contrato. No rechaces propuestas sin estudiarlas a fondo.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Tu capacidad para enfrentarte a los reveses e inconvenientes es extraordinaria. Hoy serás como un titán que resiste contra viento y marea y te darás cuenta de que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que imaginabas.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Gracias a los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Mercurio, podrás llegar a acuerdos muy positivos para tus intereses profesionales. Es posible que hayas sufrido tensiones en el seno familiar, pero ahora el ambiente será más relajado y cordial.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La Luna creciente te aporta una buena dosis de energía, con la que podrás emprender nuevos y prometedores proyectos. Y aunque las responsabilidades pueden hacerse muy pesadas, tú sabrás, mejor que nadie, cómo hacerles frente.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tendrás claro que las cosas se consiguen poco a poco y te armarás de paciencia para lograr tus objetivos. Tu intuición será tu mejor consejera, déjate guiar por ella y no te equivocarás a la hora de tomar decisiones que no ves demasiado claras.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: La familia y las responsabilidades te pesarán mucho, pero no tendrás más remedio que hacerles frente. Aunque tú das más importancia al mundo real que al de las emociones, hoy te dejarás llevar por lo que sientes y tendrás mucha sintonía con los que te rodean.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Con los planetas Júpiter y Mercurio muy bien aspectados, tendrás la suerte de tu lado y sabrás cómo proceder en cada momento. Tu don de gentes está en todo lo alto. Se avecina un viaje en el que disfrutarás al máximo.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Es posible que tengas que asumir tantas responsabilidades que te sientas desbordado, pero también serás consciente de la enorme capacidad de trabajo y organización que tienes. Llegan cambios muy positivos a tu vida.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Tú sabes que tienes un enorme potencial y una fuerza de voluntad inquebrantable. Sólo tienes que dejarte llevar por las nuevas ilusiones que van a llegar a tu vida porque te traerán importantes oportunidades de cambio.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Ten cuidado con tus reacciones porque el guerrero Marte enfrente de tu signo puede contribuir a que te sientas tan agitado e impulsivo que te cueste trabajo controlarte. Quédate con lo positivo y aprovecha la energía que te transmite para conseguir lo que deseas.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Felicidades, si hoy cumples años. El Sol y el planeta Mercurio transitan por tu signo derramando sus dones para llevarte a lo más alto, especialmente en tu mundo social y profesional. Confía plenamente en lo mucho que vales.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: No supedites tu felicidad a la de las personas por las que estás dispuesto a darlo todo porque tu vitalidad y tus ganas de darlo todo se van va a agotar. Antes de nada, debes ocuparte de ti mismo.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 5 de febrero de 2025

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

