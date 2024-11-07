Lunes 25 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 7 de noviembre en el Horóscopo…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de noviembre
Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 7 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La idea de formalizar tu relación para terminar con las dudas y celos de tu pareja no será la solución, debes empezar por tener una actitud más clara, hoy tendrán una conversación serena y será un buen inicio. Te espera un día de arduo trabajo, ponle muchas ganas y terminarás en menos de lo que imaginas. Número mágico, 1.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy estarás muy cerca de alguien que te atrae mucho, tendrá hacia ti detalles muy especiales que te demostrarán que tus sentimientos son correspondidos. No temas hablar con la verdad, tus superiores creerán en ti y te darán una nueva oportunidad. Número mágico, 3.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estarás susceptible y exigirás mucha atención y amor, cualquier distracción de la persona que amas lo tomarás como falta de interés, las cosas no se saldrán de control gracias a su paciencia. Pon en orden tus prioridades, tus superiores exigirán puntualidad. Número mágico, 16.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu relación sentimental ha dado un giro positivo, la ilusión vuelve a estar presente en tu vida, demostrarás abiertamente tus sentimientos y recibirás mucho amor a cambio. Un negocio que promete mucho, pero que su procedencia no es clara te inquietará, no te convendrá aceptarlo, podrías salir perjudicado. Número mágico, 5.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estás exagerando tus desacuerdos sentimentales y hoy verás todo con pesimismo, no tomes decisiones apresuradas, después de la inestabilidad volverá la calma y la felicidad. Tu solidaridad para con tus compañeros, será bien vista por los demás. Número mágico, 14.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Una actitud más racional reemplazará a la inquietud que te hacía pensar en nuevas emociones, la persona que está a tu lado volverá a ser importante en tu vida y en tu corazón. Pequeños desacuerdos laborales se resolverán con prontitud, sé más comunicativo. Número mágico, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a la persona con quien te habías ilusionado, hoy te darás cuenta de que tienen más diferencias que cosas en común, y que un romance no funcionaría. En lo laboral, aceptarás sin objeciones nuevas responsabilidades. Número mágico, 9.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: La emoción de vivir un romance oculto te atrae, te interesarás por alguien que sabes que no te puede ofrecer estabilidad, pero no te detendrás ante nada para lograr conquistarlo. Evita opinar sobre temas laborales que desconoces, podrías quedar mal ante los demás. Número mágico, 10.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Sientes que el amor se está enfriado, pero no haces nada por mejorar tu relación, al contrario, exiges más de lo que das, hoy estarás rodeado de cariño, aprovecha para empezar a cambiar las cosas. Tu buen desempeño laboral será motivo de halagos. Número mágico, 20.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tratar de aparentar lo que ya no sientes te está ocasionando un gran desgaste emocional, hoy serás sincero y esa persona estará de acuerdo en terminar con algo que ya no funciona. Estás gastando más de la cuenta, ten cuidado, ha llegado el momento de ahorrar. Número mágico, 6.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te liberarás de sentimientos de dependencia que no te hacen feliz, hoy te propondrás empezar una nueva etapa afectiva donde no aceptarás menos de lo que das. Tu salud decaerá de un momento a otro, a pesar de que el malestar será pasajero, no debes descuidarte. Número mágico, 15.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Vivirás momentos de duda e incertidumbre por algunas actitudes de tu pareja, serán pasajeros, sin necesidad de explicaciones, te darás cuenta de que estabas juzgando mal. Una amistad te pedirá una ayuda económica, no se la niegues, el favor te será retribuido. Número mágico, 11.

Noticia al Día/Información de Bolivia.com

Temas:

