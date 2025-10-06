Lunes 06 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 6 octubre de 2025 en el Horóscopo…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025
Foto: Lo que traen los astros para este sábado 12-Jul
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 6 octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

Aries: La maravillosa Luna, está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado, donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

Tauro: Tienes un sextil positivo con Júpiter. Esta energía, te ayuda mucho para superar tus últimos dos años, donde han pasado muchas experiencias negativas. Ahora, hay que perdonar y entrar en un proceso de liberación para vivir de manera más tranquila con más paz en tu interior. Eres un ser, lleno de fuerza y de liderazgo para seguir ayudando a otras personas a superar sus momentos sombríos.

Géminis: Emocionalmente te encuentras muy bien. Estas pasando por un excelente momento, bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna, que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puede cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

Cáncer: Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un trígono positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nadie ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora, debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fé en Dios.

Leo: Será un día muy emotivo, la gran Luna, te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios, por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo, que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

Virgo: Hoy tienes un sextil positivo con Lilith. Están aflorando todos los procesos negativos internos que puedas tener en tu vida. Todo está siendo eliminado y se están liberando los procesos negativos a través del perdón. Hay una autonomía profunda y te recomendamos activar cualquier cantidad de herramientas para perdonar y destrabar todo tu pasado para lograr un avance significativo.

Libra: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar decisión.

Escorpio: Tienes que seguir avanzando con la ayuda del planeta Saturno, que te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a dar pasos firmes y muy sólidos. El futuro se está haciendo hoy y tienes que estar consciente de eso para que estés alerta y evites los errores. Sabemos que estas activo y en movimiento, pero debes seguir aprovechando estas influencias positivas, Tienes que dar lo mejor de ti.

Sagitario: Cuadratura con Venus, las circunstancias están complicando, aún más este tu situación a nivel amoroso y de pareja está a punto de una ruptura definitiva. El amor, ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano, es separarse, para lograr entonces un poco más de equilibrio y evitar males mayores, que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

Capricornio: Hoy es un día especial, bendecido por Dios a través de un sextil positivo con Marte. Todo está saliendo de manera excelente, hay muy buenas oportunidades para avanzar con fuerza y con excelentes energías. Se abren los caminos y hay que aprovecharlos para avanzar de manera acelerada. Es el momento del agradecimiento al Universo, por permitir la apertura mágica de los senderos.

Acuario: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

Piscis: La oposición con Venus, te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva el amor, que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr entonces, un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

Noticia al Día / Variedades

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

Ciudad Mural tendrá 2da edición: Isnotú se engalana nuevamente con murales antes de la canonización

Ciudad Mural tendrá 2da edición: Isnotú se engalana nuevamente con murales antes de la canonización

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Israel define fecha de deportación de Greta Thunberg

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

George Russell conquistó Singapur

George Russell conquistó Singapur

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Jorge Rodríguez advierte planes terroristas contra Embajada de EEUU en Venezuela

Noticias Relacionadas

Internacionales

La venezolana Linda Parra fue la única latina reconocida como exalumna distinguida de la Universidad de Toledo

La venezolana Linda Parra, fue la única latina en recibir el reconocimiento de la Universidad de Toledo, como exalumna distinguida…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 30 de septiembre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025