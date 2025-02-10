Sábado 23 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 10 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 10 de febrero de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 10 de febrero de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 10 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Empiece a hacer ejercicio moderado.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Coopere con sus compañeros de trabajo. Domine los nervios o su salud se verá afectada.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. Vigile las molestias musculares.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Riesgo de discutir con un amigo. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Tómese en serio los momentos de descanso y de sueño.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Su familia quiere que se sienta a gusto en su compañía. Mejora su economía y también la de sus socios. Buen día para enviar el currículum. Se sentirá fuerte físicamente.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Escoja amistades que se adapten a sus inquietudes. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Llegan molestias intestinales de poca importancia.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Sentimentalmente, va a reinar la paz en su vida. Se presentan gastos relacionados con la casa. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. Malestar articular sin importancia.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Encauzará su situación emocional. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Podría tener problemas con sus subordinados. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Gran necesidad de dar y recibir afecto. Por fin encuentra la seguridad económica que tanto desea. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Dispone de reservas energéticas, no las agote.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Valorará la compañía de sus amigos. Proteja sus intereses económicos. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Deslumbrará a un ser querido con su personalidad. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Ingénieselas para comenzar una vida sana.

Noticia al Día/Con información de El Correo

