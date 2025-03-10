Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 10 de marzo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 10 de marzo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Los resultados que estás esperando pueden tardar más de lo previsto. Aunque la paciencia no es lo tuyo, es lo que ahora te exige la vida. Con el planeta del amor, Venus, retrógrado en tu signo, tendrás tendencia a dejarte llevar por tus deseos.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Te sientes inseguro y tú necesitas pisar terreno firme, pero la energía lunar se lleva tus miedos y te anima a dejar atrás algo de tu pasado que te hace sufrir. Aprende a decir no para no cargar con responsabilidades que no te pertenecen y que tu salud no se resienta.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Puedes estar atravesando un momento complicado en el que deberías modificar algunas cosas que no están funcionando para volver a sentirte bien contigo mismo y retomar las riendas de tu vida. Haz algún cambio en tu casa. Por pequeño que sea te dará suerte.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Te interesa ser muy cauto con tus palabras porque hay riesgo de malentendidos que te compliquen la vida. Ahora empiezas a ver con claridad que tú no has sido culpable, sino víctima de algo que te sucedió. Te vas a sentir apoyado por las personas que quieres.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tienes que frenar un poco porque te estás debilitando, y es que tus emociones están exaltadas y puedes vivir momentos de tensión. Necesitas relajar el ambiente y recuperar energías. La Luna en tu signo, hoy, te regala un día mágico, lleno de pequeños logros.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Te sientes poderoso y seguro, y no vas a permitir que nadie te frene, pero debes estar alerta para captar engaños y traiciones que aletean a tu alrededor. Vas a tener luz propia y un carisma que resultarán muy atrayentes. Pisa fuerte, que es tu momento.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Te conviene mantener la calma interior y dejar que las cosas sigan su curso, sin permitir que tu entorno te fuerce a hacer algo que no deseas. Si estás distanciado de alguien a quien quieres, es un buen momento para abrir los brazos y olvidar rencores.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Día muy favorable en el que podrás llegar donde quieras. Tu creatividad será enorme, capaz de transformar todo lo q te rodea y hacer q te quedes con lo mejor de cada situación que tengas que vivir. Puedes recibir alguna sorpresa relacionada con un amigo.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Eres puro fuego y has vivido muchas emociones, pero ahora la calma viene a tu vida, alejándote de lo que te frena para que puedas hacer lo que deseas. Se multiplicarán los aciertos en tus asuntos, y es que estás muy inspirado y convencerás.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Siéntete orgulloso de ti mismo porque estás consiguiendo todo lo que te propones y sin pedir ayuda. Es posible que se despierten en ti sentimientos nuevos y hagas amistades con mucha facilidad. Este eclipse aparta de tu vida lo que no te hace feliz.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Puede que estés sometido a muchas presiones, pero vas a saber gestionarlas para que nada ni nadie pueda contigo. Este eclipse te lanza a explorar nuevos caminos, y pueden llegar cambios importantes en cualquier ámbito de tu vida. Un viaje te abrirá los ojos.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Muchas felicidades. Este eclipse puede poner a prueba tu equilibrio emocional, pero estás protegido por el Sol en tu signo, que te invita a no dejar de soñar y a tomar decisiones con el corazón. Esos planes que se habían quedado paralizados salen adelante ahora.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es