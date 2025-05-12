Domingo 17 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 12 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 12 de mayo de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 12 de mayo de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 12 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: El planeta Venus en tu signo te hace muy seductor y contribuye a que tengas segundas oportunidades que te pueden hacer muy feliz. La Luna Llena potencia tu vida profesional y te puede venir dinero inesperado. Te sentirás capaz de cambiar todo lo que no te guste.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Muchas felicidades. La Luna Llena enfrente de tu signo suaviza las tensiones para que puedas disfrutar de las cosas buenas de la vida y dejes atrás las preocupaciones. Aprovecha que eres el rey o la reina del Cosmos para hacer realidad algo que deseas mucho.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Los conflictos te siguen rondando y te dejan sin energía, pero esta Luna Llena te revitaliza y te libera de lastres del pasado para dejar sitio a nuevas experiencias. Llénate de optimismo y busca nuevos alicientes que te permitan ver la vida con otros ojos.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Esta Luna Llena atrae la suerte a tu vida y contribuye a que te muestres decido y avances con acierto en todo lo que hagas. Te aguardan gratas sorpresas en el terreno amoroso. Buen momento para reavivar la vida en pareja o iniciar una nueva relación.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Con el guerrero Marte en tu signo estás arrollador y podrás llevar a cabo todas aquellas actividades para las que nunca encuentras tiempo. La Luna Llena favorece el ámbito familiar y te anima a hacer algún pequeño cambio en tu casa para atraer la suerte.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: La comunicación con las personas de tu entorno está favorecida por esta Luna Llena, que te ayuda a aclarar malentendidos y a acercarte a alguien de quien estás distanciado. Antes de actuar, debes tener claro lo que te interesa y lo que puede causarte problemas.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Puede haber algún cambio que te alegre y te suba la moral, y tendrás la sensación de que ahora todo funciona mejor en tu vida. Esta Luna Llena puede traerte un dinero extra, quizá sea una ayuda o préstamo que habías pedido hace tiempo y que terminará con las estrecheces.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: La Luna Llena en tu signo potencia tus recursos y vas a sentir que tu vida se mueve a otro ritmo, el que tú deseas y el que te va a hacer feliz. Tienes por delante días muy positivos; solo tienes que creer en ti mismo y actuar con firmeza y decisión.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Hay una situación que te agobia y que no has podido solucionar. Aunque tú eres de impulsos, de dejarte llevar por lo que sientes, las circunstancias te van a obligar a pensar mucho las cosas antes de actuar. Evita la impaciencia, que todo llegará a su tiempo.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Día maravilloso y lleno de oportunidades en todos los ámbitos de tu vida. Atrévete con todo porque te espera el triunfo. La Luna Llena que hoy tiene lugar puede traerte encuentros muy gratos con viejos amigos. Disfruta de todo lo bueno que te va a deparar la vida.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Tu vida está cambiando a velocidad de vértigo, pero tú necesitas esa vibración alta para dar tu mejor versión. Ahora mismo lo que toca es seguir tu intuición y actuar bajo la protección de la exitosa energía de esta Luna Llena.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Has tomado decisiones difíciles, que te han costado, pero te estás dando cuenta de que has hecho lo correcto, y es que tu intuición no falla. Actúa con prudencia en los asuntos económicos para no llevarte ningún sobresalto. La Luna Llena puede traerte un viaje soñado.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

