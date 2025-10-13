Lunes 13 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 13 de octubre de 2025 en el…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025
Foto: NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 13 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Te darás cuenta de que esa persona tiene nobles sentimientos, hoy te sentirás más enamorado que nunca. Controlarás tu ímpetu y serás solidario con tus compañeros lo que te llevará a convertirte en el mejor amigo de todos. Económicamente estarás bien. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 13.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Evitarás seguir retrasando la conversación con la persona que te gusta y la buscarás para reconciliarte. En lo laboral todo saldrá como lo habías planeado, evalúa las propuestas de la otra parte, las encontrarás muy interesantes. Número mágico, 8.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Tratarás de ser más organizado para cumplir tanto con tus obligaciones familiares como con las sentimentales. Fijarte en detalles sin importancia te está haciendo perder tiempo valioso, déjate apoyar por tus compañeros y todo saldrá bien. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 6.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Actuarás según tus impulsos y quien resultará dañado será la persona que tanto te gusta. Los problemas laborales se solucionarán más pronto de lo que esperas. Ahora ya no dependerás de nadie, aparecerá una oportunidad muy provechosa. Número mágico, 15.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Si piensas iniciar un romance con esa persona que te atrae, este es el momento preciso. Éxitos y avances en lo profesional, no permitas que los obstáculos te detengan, toma en cuenta el cambio y conseguirás la estabilidad que ansiabas. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 20.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Será mejor que seas sincero con esa persona y le digas toda la verdad, no podrás evitar su enfado. Tu inseguridad está frenando las posibilidades de crecimiento que se presentan, hoy alguien con experiencia te hará ver el error que cometes, escúchalo. Número mágico, 4.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: El día será armonioso y tranquilo debido a tu conducta, alguien estará observando tus movimientos. Situaciones familiares te preocuparán y podrían llevarte a cometer un error en lo laboral, separa lo profesional de lo emocional y evitarás llamadas de atención. Número mágico, 7.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Una persona que recién conocerás se robará tu aprecio y cuidado la persona que más puede sentir celos. Aclararás tu situación laboral gracias a la aparición de un importante documento. Recibirás unas disculpas por el mal rato que pasaste. Número mágico, 21.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Hoy sentirás nostalgia al saber que esa persona te extraña tanto como tú la extrañas. Una oferta laboral cambiará radicalmente tu vida, acéptala. Tu crecimiento profesional está alejándote de tus seres queridos, hoy date un tiempo para ellos. Número mágico, 9.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Optarás por ser más tolerante y dejarás de preocuparte por algunos problemas cotidianos. Tu familia te dará la mano en asuntos económicos. Estás en el momento adecuado para encontrar el apoyo que requieres y sacar a flote tus proyectos. Número mágico, 12.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Un amor del pasado volverá para tratar de adueñarse nuevamente de tu corazón. Tus superiores reclamarán puntualidad y organización, tratar de cumplir y de no hacer gastos fuertes para conservar la estabilidad de tu economía. Número mágico, 3.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Te enterarás de algo que afectará el equilibrio de tu romance, trata de recuperar la armonía. Lograrás superar los conflictos con un compañero que siempre se está oponiendo a tus ideas. Surgirán demoras para concretar los cambios que tienes en mente, pero se darán. Número mágico, 5.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

