Lunes 15 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 15 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 15 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Emplee la imaginación en sus relaciones sentimentales. Importante desestabilización económica. No se precipite con las ofertas de trabajo. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: El amor trae hoy las cosas un poco moviditas. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Si está seguro de que esa es la persona, dígaselo. Cíñase al gasto que había presupuestado. Será un día bastante tenso en los estudios. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Deje esa relación si no le interesa. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tras unas relaciones turbulentas llega la estabilidad. Utilice su dinero en algo productivo. Proposición laboral muy interesante. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Algo irascible con sus amigos. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Exceso de responsabilidades financieras. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Ese catarro dificultará hoy su actividad.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. En los negocios, tome sus propias decisiones. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Se curará completamente de una antigua dolencia.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Gran jornada en compañía de su pareja. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Con su esfuerzo, alcanzará las metas propuestas. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Demostrará su valía ante sus superiores. Riesgo de padecer falta de hierro.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Buen día en los juegos de azar. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. No se automedique, vaya a su consulta.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: No sabrá cómo manejar una situación amorosa. Puede vivir con menos de lo que tiene. Establezca alianzas en su círculo profesional. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Noticia al Día/Con información de El Correo

