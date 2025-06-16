Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 16 de junio de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 16 de junio de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Eres puro fuego y la fuerza de tus deseos no la va a poder frenar nadie. Si quieres algo, ve a por ello sin dudar, y recuerda que un sano egoísmo te permitirá aprovechar mejor tu potencial. La energía lunar te hace mágico y te ayuda a disfrutar del amor.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Tendrás la habilidad de transformarlo todo en una buena noticia, y esa actitud positiva será la clave de tu éxito. Venus en tu signo te ofrece un buen momento para el amor, tanto para relaciones nuevas como para uniones que se consolidan.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Felicidades. Aprovecha que el Sol permanece en tu signo hasta el 21 porque bajo su influjo vas a tener mucha confianza en ti mismo para conseguir tus fines. El día se presenta muy propicio, y las salidas sociales pueden ser la vía de escape que necesitabas.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La Luna Menguante te debilita, pero también aparta de tu vida situaciones dolorosas que te han afectado. Además, muy pronto el Sol ingresa en tu signo y, protegido por su luminosa energía, vas a elegir caminos nuevos que te harán feliz.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Es el momento de ir a por tus objetivos, sin titubear ni dispersarte, y de demostrarte a ti mismo todo lo que eres capaz de hacer. Los demás ya lo saben. Te entenderás de maravilla con personas que ya conoces, pero que ahora te llegarán al corazón de un modo especial.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Eres muy capaz, así que no te vengas abajo y mantente muy alerta para estar despierto ante cualquier contratiempo que surja y dispuesto a cambiar de estrategia. Necesitas poner orden en tu corazón y buscar la serenidad. La soledad te permitirá reflexionar.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Los impedimentos para lograr tus objetivos desaparecen y sabrás superar tus miedos y dudas para actuar con valentía y lograr lo que deseas. En el amor, lo que creías que no podía funcionar puede volver a florecer con fuerza. Apuesta siempre por la sinceridad.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Has tenido que apagar tantos fuegos y callarte para no disgustar a los demás, que estás sin energía, pero algo inesperado te va a hacer feliz. La Luna Menguante te anima a renovarte y a apostar por lo nuevo para dejar atrás lo que no funciona en tu vida.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No soportas que nada ni nadie coarte tu libertad, pero ahora corres el riesgo de establecer dependencias que con el tiempo pueden perjudicarte. Escucha tu intuición y haz las cosas sin precipitarte, y verás cómo los resultados que esperas van llegando uno tras otro.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Gracias a los buenos aspectos que recibes de Venus, vas a decir adiós a un problema sentimental que te ha estado agobiando, y disfrutarás de un poder de seducción irresistible. Con tu energía y tu buena organización, todo lo que emprendas va a salir bien.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No vas a tolerar injusticias, pero evita el conflicto porque tus ideas van a convencer por sí mismas, lo único que debes cuidar es la forma en la que las expresas. La Luna Menguante puede traerte una aventura excitante, un viaje muy atractivo, alguna nueva fantasía…
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Día lleno de posibilidades en el que vas a avanzar de forma firme y decidida hasta lograr lo que te mereces. La Luna Menguante transita hoy por tu signo y te empuja a abordar de forma diferente, mucho más efectiva, un asunto que te inquieta.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es