Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 17 de marzo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 17 de marzo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Muy pronto, el Sol ingresará en tu signo y comenzarás un nuevo ciclo muy afortunado. Venus, que también transita por tu signo, hace que estés vibrante y apasionado. Alguien quiere volver a tu vida, pero antes tendrá que ganarse tu confianza. Difícil, pero no imposible…
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Comienzas la semana con buenos augurios y con inmejorables expectativas. Lo que tengas entre manos, llegará a buen puerto. Vas a conectar con los demás y va a aflorar la mejor versión de ti para conseguir todo lo que deseas. Atrévete a perseguir tus sueños.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tú sabes que brillas por tu inteligencia, por tu simpatía, por tu sentido del humor… Y ahora, que estás protegido por el benefactor Júpiter, el éxito está a tu alcance. Tus asuntos laborales se activan y tienes por delante un momento de avances y felicidad.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Marte en tu signo te está poniendo algunas zancadillas, pero tendrás ánimo, energía y voluntad para llevar tus proyectos adelante y alcanzar tus metas. Surgirán oportunidades para sacar a relucir lo mejor de ti y mostrar tu capacidad de amar.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: El destino se confabula contigo para que tus deseos se hagan realidad. Es el momento de tomar esa decisión que tanto temías. Te van a sorprender los resultados. Con la llegada de la primavera tu vida sentimental puede cambiar y con ella todo lo demás.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Estás sintiéndote bajo mucha presión. Te conviene relajarte y soltar las riendas, dejando que el destino haga su trabajo. Lo que necesitas mental y sentimentalmente lo tienes junto a ti y no te quieres dar cuenta. Controla los gastos para no llevarte sobresaltos.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Vas a obtener apoyos importantes de personas de tu pasado que habían desaparecido y que vuelven dispuestas a orientarte. El planeta Venus enfrente de tu signo consolida las relaciones y, por fin, vas a encontrar la estabilidad que tanto anhelas.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Tienes muchas inquietudes que te debilitan, y, además, debes manejar envidias y traiciones, pero la Luna en tu signo hoy potencia tu intuición para que sepas cómo actuar y nada pueda contigo. Lo tendrás todo más claro y podrás impulsar cambios decisivos.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Tienes muchos frentes abiertos que no puedes abarcar, pero la Luna Menguante te libera del estrés acumulado, de las responsabilidades, de las tristezas… Los buenos aspectos de Venus suavizan las tensiones para que recuperes la armonía y te sientas mejor.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Los tensos aspectos de Marte no te están poniendo las cosas fáciles, pero con tu tenacidad a ti no te frena nada ni nadie, y tu recompensa llegará pronto. La Luna Menguante te ofrece un buen momento para cambiar cosas de tu vida que no te convencen.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Se acentúan tus deseos de vivir en libertad, de volar, de explorar zonas desconocidas… Lánzate, que la primavera te trae una etapa muy activa, con todo a tu favor para alcanzar tus deseos y disfrutar mucho. Harás nuevos contactos muy positivos para tus intereses.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Muchas felicidades. El Sol en tu signo hasta el día 20 potencia tus recursos y habilidades para que saques adelante con éxito todos tus asuntos. Día muy estimulante para los contactos. Conocerás a gente de todo tipo y puedes llegar muy lejos en alguna relación.
Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 14 de marzo de 2025
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es