Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy comienza una semana en la que vas a ir ganando poco a poco actividad y centrándote cada vez más en cosas mundanas, y esto te ocurrirá igualmente si estás disfrutando de tus vacaciones, planificando el nuevo curso o buscando el modo de llevar a cabo los cambios que te hacen falta para que tu destino mejore.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Comienza una nueva semana que, como las dos anteriores, tiene grandes posibilidades de ser placentera y feliz, sobre todo en la vida íntima y familiar. No obstante, e incluso aunque estés de vacaciones, en su segunda mitad los asuntos mundanos van a ir ocupando un papel cada vez mayor, pero no va a ser para mal.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Hoy se inicia una nueva semana que va a tener las mismas características armónicas o positivas, que han dominado en las dos anteriores, aunque hacia su segunda mitad tendrás algo más de nerviosismo, y va a aumentar el peligro de que tengas algunos desencuentros, o tensiones, con tu pareja o seres más queridos.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy comienza otra semana excelente para ti, porque continuarás bajo la magnífica influencia de Júpiter, que viene a traerte una gran transformación de tu vida para mejor, aunque muchas veces eso no logre impedir que te asalten algunos temores o pensamientos negativos. Pero el cambio a mejor es imparable.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: De nuevo se inicia una semana que va a estar marcada por la influencia del Sol y te traerá numerosas situaciones felices, sobre todo en el ámbito personal y familiar. La suerte estará a tu lado y aquellas cosas que deseas conseguir las vas a poder tener de forma relativamente fácil, o conseguirás que otros te las traigan.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Esta semana que comienza va a ser importante para ti, aunque no en sus comienzos sino al final de la misma, porque el Sol va a hacer entrada en tu signo y comenzarás un periodo más fructífero y brillante. De todos modos, en general será una semana favorable, tanto si estás de vacaciones como de nuevo en tu trabajo.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: En muchos momentos de esta semana que hoy comienza, vas a tener la sensación de que las cosas no fluyen del modo que tú deseas, o que tus esfuerzos y sacrificios son estériles, o a ti te lo parecerán. Pero en la mayoría de los casos nada de este va a ser real, sino tan solo el fruto de tus preocupaciones y cavilaciones.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: La nueva semana que hoy comienza va a ser claramente favorable para ti, sobre todo según vaya avanzando, porque, a partir de últimos de semana, el Sol va a colocarse en una excelente posición para ti, y aumentará tu suerte, especialmente para las cosas de carácter material, mundano, trabajo y asuntos financieros.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: La nueva semana que hoy comienza va a ser tan favorable como los dos anteriores, solo que poco a poco se iniciará una época mejor para tus asuntos materiales, mundanos, el trabajo y la vida social; especialmente a partir de la segunda mitad, o en los últimos días de la misma. Pronto lograrás importantes realizaciones.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Se inicia una semana altamente positiva para ti, especialmente hacia su segunda mitad, o sus últimos días, porque el Sol va a iniciar un nuevo tránsito y a partir de ahora te traerá mayores y mejores realizaciones, sobre todo en el trabajo y los asuntos materiales. Empiezas un nuevo curso bajo las mejores perspectivas.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: De nuevo hoy vas a comenzar una semana muy afortunada e inspirada, tanto si aún disfrutas de tus vacaciones, como, sobre todo, si volvieses de nuevo al trabajo, donde la influencia de Júpiter te va a traer, a partir de ahora y en los siguientes meses, destacados éxitos y realizaciones. Ahora el viento soplará en tu favor.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: La nueva semana, que hoy empieza, va a tener dos etapas diferenciadas para ti. La primera mitad, hasta el jueves o viernes, te irán bien las cosas, sobre todo en el terreno íntimo y familiar. Sin embargo, a partir del jueves, o viernes, empezarás a tener un mayor nerviosismo e incluso van a aumentar un poco las dificultades.
