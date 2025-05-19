Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 19 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 19 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Despídete de injusticias, traiciones y engaños. Es el momento de empezar de nuevo, cerrando capítulos de tu vida que ya no significan nada para ti. Venus en tu signo te ofrece buenas perspectivas en el amor.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Felicidades. Aprovecha hasta mañana, que el Sol permanece en tu signo y te transmite una luminosa energía, para afrontar lo que venga con seguridad y confianza. Días fabulosos para disfrutar de la vida, de los amigos y de los momentos de ocio.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tienes al benefactor Júpiter en tu signo y mañana ingresa el Sol. Con esa favorable energía, pisa fuerte porque no va a haber imposibles para ti. A través de tus contactos, pueden surgir oportunidades y planes que pueden cambiar tu vida.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Cuanto antes dejes atrás las dudas y los temores más rápido avanzarás. Tienes que tener claro que has luchado mucho para conseguir lo que quieres y vas a recibir las recompensas que mereces. No dejarás escapar ninguna oportunidad de ser feliz con los tuyos.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Con el guerrero Marte en tu signo estás lanzado, pero te conviene tomarte las cosas con calma y estudiar todas las opciones antes de decidirte por algo. Los buenos aspectos de Venus suavizan los momentos dolorosos que has podido vivir y traen luz a tu vida.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: La energía astral es muy propicia para que apartes todo lo negativo y vivas experiencias transformadoras que cambien tu vida para bien. Con los buenos aspectos de Mercurio, pondrás a cada uno en su sitio y verás mejor y con más claridad hacia donde debes ir tú.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Por fin miras hacia delante y sin titubeos, decidido a perseguir y lograr lo que siempre has deseado. Tus iniciativas serán muy bien valoradas y te convertirás en el gran protagonista allí donde estés. El amor te hará ilusionarte y vivirás momentos mágicos.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Cuando creías que todo lo tenías al alcance de la mano, se bloquea y parece que se aleja. Pero no te rindas, que tu fuerza puede con todo y al final lo lograrás. Una actitud confiada y positiva te ayudará a mantenerte alejado de las crisis o a superarlas con creces.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Ten cuidado a la hora de establecer compromisos y no prometas cosas que no puedas cumplir, que tienes demasiadas responsabilidades y necesitas soltarlas porque no puedes con todo. El Cuarto Menguante te ofrece un momento de renovación; haz los cambios que necesita tu vida.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: No te faltarán protecciones y oportunidades para conseguir lo que deseas. Te va a parecer imposible que la suerte aparezca en tu vida sin que tú te dejes la piel, pero así va a ser. Disfruta. Deja aflorar tus emociones y guíate por tu corazón, que será un buen consejero.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: El Cuarto Menguante en tu signo aparta de tu vida a aquellas personas y circunstancias que te impiden llegar donde quieres. Ciertas influencias exteriores podrían aconsejarte mal. No escuches a los que apuestan por el conflicto y sigue tu intuición.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Te cuesta tomar decisiones porque no quieres que nadie sufra. Pero ahora tienes que pensar en ti y no renunciar a lo que quieres, ya que podrías perder una oportunidad única.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es