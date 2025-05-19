Domingo 24 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 19 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 19 de mayo de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 19 de mayo de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 19 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Despídete de injusticias, traiciones y engaños. Es el momento de empezar de nuevo, cerrando capítulos de tu vida que ya no significan nada para ti. Venus en tu signo te ofrece buenas perspectivas en el amor.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Felicidades. Aprovecha hasta mañana, que el Sol permanece en tu signo y te transmite una luminosa energía, para afrontar lo que venga con seguridad y confianza. Días fabulosos para disfrutar de la vida, de los amigos y de los momentos de ocio.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Tienes al benefactor Júpiter en tu signo y mañana ingresa el Sol. Con esa favorable energía, pisa fuerte porque no va a haber imposibles para ti. A través de tus contactos, pueden surgir oportunidades y planes que pueden cambiar tu vida.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Cuanto antes dejes atrás las dudas y los temores más rápido avanzarás. Tienes que tener claro que has luchado mucho para conseguir lo que quieres y vas a recibir las recompensas que mereces. No dejarás escapar ninguna oportunidad de ser feliz con los tuyos.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Con el guerrero Marte en tu signo estás lanzado, pero te conviene tomarte las cosas con calma y estudiar todas las opciones antes de decidirte por algo. Los buenos aspectos de Venus suavizan los momentos dolorosos que has podido vivir y traen luz a tu vida.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: La energía astral es muy propicia para que apartes todo lo negativo y vivas experiencias transformadoras que cambien tu vida para bien. Con los buenos aspectos de Mercurio, pondrás a cada uno en su sitio y verás mejor y con más claridad hacia donde debes ir tú.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Por fin miras hacia delante y sin titubeos, decidido a perseguir y lograr lo que siempre has deseado. Tus iniciativas serán muy bien valoradas y te convertirás en el gran protagonista allí donde estés. El amor te hará ilusionarte y vivirás momentos mágicos.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Cuando creías que todo lo tenías al alcance de la mano, se bloquea y parece que se aleja. Pero no te rindas, que tu fuerza puede con todo y al final lo lograrás. Una actitud confiada y positiva te ayudará a mantenerte alejado de las crisis o a superarlas con creces.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Ten cuidado a la hora de establecer compromisos y no prometas cosas que no puedas cumplir, que tienes demasiadas responsabilidades y necesitas soltarlas porque no puedes con todo. El Cuarto Menguante te ofrece un momento de renovación; haz los cambios que necesita tu vida.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: No te faltarán protecciones y oportunidades para conseguir lo que deseas. Te va a parecer imposible que la suerte aparezca en tu vida sin que tú te dejes la piel, pero así va a ser. Disfruta. Deja aflorar tus emociones y guíate por tu corazón, que será un buen consejero.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: El Cuarto Menguante en tu signo aparta de tu vida a aquellas personas y circunstancias que te impiden llegar donde quieres. Ciertas influencias exteriores podrían aconsejarte mal. No escuches a los que apuestan por el conflicto y sigue tu intuición.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Te cuesta tomar decisiones porque no quieres que nadie sufra. Pero ahora tienes que pensar en ti y no renunciar a lo que quieres, ya que podrías perder una oportunidad única.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 16 de mayo de 2025

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Inameh estima cielo parcialmente nublado en el Zulia y gran parte del país este 24-Ago

Inameh estima cielo parcialmente nublado en el Zulia y gran parte del país este 24-Ago

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

MINEC evalúa situación del relleno La Ciénega en el Zulia, con miras a fortalecer la gestión ambiental

Con el fin de evaluar las operaciones y fortalecer la gestión ambiental en la región zuliana, la viceministra de Gestión…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025