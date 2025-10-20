Lunes 20 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 20 de octubre de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025
Foto. Archivo NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 20 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: No se distancie tan radicalmente del entorno familiar. Intente ahorrar aunque sea poco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Coma mejor y no abuse de las grasas.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Especialmente cariñoso con las personas a las que ama. Verá aumentar sus finanzas. Posponga los asuntos laborales menos urgentes y relájese. Necesita cuidarse un poco más.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No se sienta defraudado con su relación; siga luchando. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. Sea más colaborador y obtendrá el apoyo de sus compañeros. Cambie de hábitos para combatir el cansancio psicológico.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Los problemas económicos están en vías de solución. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Atención a su alimentación, comer bien es importante.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Amor y familia, viento en popa. No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Está algo decaído porque su pareja no le mima. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Ser tan positivo le ayuda a superar sus problemas físicos.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: El ambiente del hogar se presenta propenso a malentendidos. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Puede tener algún disgustillo en el trabajo, nada importante. No olvide las revisiones médicas rutinarias.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Aferrado a sus opiniones, su pareja se siente impotente. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Si es organizado, no debe temer por su economía. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Nunca se ha encontrado mejor de salud, disfrútelo.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. No espere que el dinero caiga del cielo, muévase. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

Noticia al Día/Con información de El Correo

