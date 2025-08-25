Lunes 25 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 25 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 25 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Los parientes tendrán una influencia positiva en su vida. Hoy se complican los temas económicos. Tendrá una jornada laboral difícil. Ese dolor de riñones le pondrá de mal humor, es algo pasajero.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Su relación mejorará si hay más diálogo. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. En el terreno laboral, conseguirá lo que se propone. Las articulaciones pueden resentirse.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: No descargue el mal humor con los seres queridos. Jornada poco favorable para las inversiones. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Buen humor y plena forma física.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir. Controle en qué gasta el dinero. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Su pareja le sumirá en el desconcierto. Organice sus finanzas para obtener rentabilidad. La entrada de un trabajo nuevo le absorberá. Cuide de manera especial su garganta.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Comparta sus ideas y trabaje en equipo. Afronte con calma las tensiones cotidianas.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Controle su economía, se avecinan gastos. Vida profesional enriquecedora. Cuide su alimentación.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Elimine los gastos superfluos. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Elimine tensiones practicando algún deporte.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Utilice su dinero en algo productivo. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Cuide más sus bronquios y pulmones.


Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 21 de agosto de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Onda tropical N° 30 se desplaza sobre el país: Anuncian lluvias y chubascos en Zulia y otros estados este lunes 25-Ago

Onda tropical N° 30 se desplaza sobre el país: Anuncian lluvias y chubascos en Zulia y otros estados este lunes 25-Ago

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Noticias Relacionadas

Al Dia

Murió la actriz española Verónica Echegui

La artista se hizo popular por su papel de La Juani en la película de Bigas Lunas, ‘Yo soy la Juani’ en 2006. Tenía 42 años

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025